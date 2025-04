Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano, eventi nelle scuole “Stop & Think- i/le giovani e la sicurezza in strada”

Il Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano ha concluso con grande successo il ciclo di eventi sulla sicurezza stradale “Stop & Think – i/le giovani e la sicurezza in strada”. Il nostro viaggio sulla sicurezza stradale è iniziato lo scorso 2 aprile al Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano, mentre lunedì 7 aprile abbiamo incontrato gli studenti dell’ I.T.E. Ceccano. Entrambi gli incontri sono stati moderati dal Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani Francesco Pio Pizzuti. Durante il primo incontro, sono intervenuti per spiegare che cos’è il Consiglio Comunale dei Giovani e le sue funzioni la Consigliera Ruggiero Chiara e il Consigliere Malizia Vincenzo, mentre durante il secondo, la Vicepresidente Carlini Alessia e il Consigliere Staccone Francesco. Successivamente hanno preso parola i rappresentanti del corpo dei Vigili urbani e quello dei Carabinieri, che hanno offerto degli spunti di riflessione molto interessanti: dal nuovo codice della strada fino alla nostra Costituzione. Questa iniziativa era nata proprio con l’obiettivo di educare i giovani e le giovani sui comportamenti da adottare quando si è in strada, sia a bordo di un veicolo che non. Per questo motivo, nei nostri incontri siamo stati affiancati dal Corpo dei Carabinieri di Ceccano e dai Vigili Urbani, che hanno condiviso le loro esperienze personali, fornendo allo stesso tempo dei consigli pratici. Già in precedenza, avevamo trattato questo tema con una lettera, nella quale avevamo richiesto una maggiore messa in sicurezza della strada Asi, teatro di incidenti che coinvolgono tutta la comunità ceccanese. Ci teniamo a ringraziare il corpo dei Vigili Urbani e dei Carabinieri, nostri compagni di viaggio durante questa avventura, e le scuole che ci hanno accolto con entusiasmo, il Liceo scientifico e linguistico di Ceccano e l’I. T. E. Ceccano. I nostri eventi nelle scuole per il momento terminano qui, ma il Consiglio Comunale dei Giovani non si ferma. Siamo già al lavoro su nuove idee e progetti pensati per i giovani e le giovani della nostra città. Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano

Correlati