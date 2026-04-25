Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano: bando per un Murales Antismog, avviso pubblico per artisti

Il Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano è lieto di annunciare che lunedì 27 aprile verrà pubblicato un avviso pubblico per la realizzazione di un murales antismog nella nostra Città. L’avviso pubblico dà seguito alla delibera approvata all’unanimità nella seduta del 17 marzo. La delibera prevede la realizzazione di un bando per selezionare l’artista che realizzerà il murales in questione. L’iniziativa rientra nel programma delle attività presentato dal Consiglio dei Giovani a maggio scorso in occasione dell’erogazione di un finanziamento regionale di 4.000 euro per finanziare le attività del nostro organo. L’avviso pubblico prevede 500 euro per l’acquisto dei materiali necessari e 700 euro come compenso per l’artista che presenterà il progetto vincitore. Il murales verrà realizzato sulla cabina Enel che si trova di fronte alle scuole “Luigi Mastrogiacomo”. Abbiamo ritenuto fondamentale riqualificare quella struttura per la sua posizione strategica: è vicina a una scuola e affianco a un campo da basket molto frequentato dai giovani ceccanesi. Inoltre, non si tratterebbe di un murales normale, bensì di un murales antismog, così da ridurre l’inquinamento di quell’area, notoriamente molto frequentata negli orari di entrata e uscita delle scuole. I progetti inviati saranno inizialmente sottoposti a una giuria di 3 studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Frosinone che ne valuterà l’integrazione con il contesto urbano, la forza comunicativa, l’aderenza al tema, l’originalità e il valore estetico; e successivamente passeranno per il parere tecnico degli uffici comunali. Gli artisti interessati avranno tempo fino al 7 maggio per presentare i bozzetti e i preventivi di spesa per l’acquisto dei materiali che utilizzeranno. Confidiamo in una importante partecipazione da parte della comunità giovanile in nome della sostenibilità ambientale e dell’abbellimento del nostro territorio comunale. Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano