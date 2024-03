Consiglio Autonomie Locali: Florenzani (Comune Torrice) eletto consigliere

È arrivato il decreto di istituzione del nuovo Consiglio delle Autonomie Locali da parte del Presidente Francesco Rocca e tra gli eletti c’è il Consigliere Comunale di Torrice Avv. Giammarco Florenzani che è stato, con 124 consiglieri comunali della Provincia, il candidato del territorio più rappresentativo a Frosinone nella lista del centrodestra. Di questi giorni è anche la notizia della candidatura alle prossime europee del Segretario Provinciale di Forza Italia Rossella Chiusaroli sul quale tutto il partito si sta mobilitando.

“ Sentiamo la responsabilità di portare le istanze dei rappresentanti locali del territorio con i quali siamo costantemente in contatto.

In questi giorni stiamo lavorando, insieme a tutti gli amministratori comunali di Forza Italia nei piccoli comuni, per sostenere insieme in Europa il nostro Segretario Provinciale Rossella Chiusaroli.

La candidatura di Rossella rappresenta un grande motivo di orgoglio per tutto il Territorio e per tutta la squadra provinciale di Forza Italia.

Per questo ringraziamo il nostro Segretario Regionale Claudio Fazzone ed il nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani che dimostrano ancora una volta grande sensibilità e lungimiranza.

Rossella Chiusaroli è la rappresentante giusta perché conosce le istanze delle Comunità locali e quelle della Scuola e dell’Università. Rendere protagonisti i giovani di questo percorso europeo sarà la sfida che dobbiamo vincere.”

Lo dichiara in una nota Giammarco Florenzani Consigliere al Consiglio Automomie Locali presso la Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA