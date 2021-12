Consigliera comunale stroncata dal male scoperto due settimane fa: aveva 33 anni

Il 17 dicembre, fra due settimane, avrebbe compiuto 34 anni, ma la sua improvvisa scomparsa getta nello sconforto l’intera comunità di Flaibano (Udine): era consigliera comunale ed ex assessore al bilancio, ma soprattutto mamma Cinzia Peres, 33 anni, stroncata martedì da un male incurabile. Lascia il marito e due figlie piccole.«Siamo sotto shock – dice affranto il sindaco, Alessandro Pandolfo -, la nostra vicinanza in questo momento alla famiglia di Cinzia. Siamo in lutto». La notizia è riportata da Il Gazzettino.La giovane mamma lavorava in un negozio di agraria di Coderno di Sedegliano. Mamma Cinzia si è spenta ieri all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.La morte è sopraggiunta a causa dell’aggravarsi di una malattia che le era stata diagnosticata solo due settimane prima. Cinzia Peres lascia i genitori, il marito Stefano Picco, e due figlie.

fonte Leggo – foto archivio