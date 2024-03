Conservatorio di Frosinone: concorso per collaboratori di biblioteca (ATA)

Il Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone (Lazio) ha bandito un concorso per collaboratori di biblioteca (personale ATA ).

Si prevede l’assunzione di una risorsa a tempo indeterminato e pieno – area III – CCNL “Istruzione e ricerca”, settore AFAM.

Per inviare la domanda di ammissione c’è tempo fino al giorno 8 aprile 2024.

Di seguito presentiamo tutte le informazioni utili sui requisiti richiesti, sulle modalità di selezione, come presentare la domanda di partecipazione e il bando da scaricare.

I candidati al concorso per collaboratori di biblioteca al Conservatorio di Frosinone devono possedere i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici sotto elencati:

Inoltre sono richiesti:

Nel caso in cui pervenga un numero elevato di candidature, potrà svolgersi una prova preselettiva che consisterà in un test a risposta multipla sulle materie del programma d’esame.

I concorrenti saranno sottoposti a una selezione che prevede:

Infine, vi invitiamo a leggere questa guida in cui si spiega che la selezione non segue le regole del reclutamento del personale ATA nelle scuole, bensì una particolare normativa prevista per AFAM.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Per candidarsi al concorso sarà necessario presentare la domanda di ammissione entro le ore 10.00 del giorno 8 aprile 2024 solo per via telematica, mediante il link in questa pagina del portale inPA.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID / CIE / CNS o credenziali eIDAS.

È sempre utile quando si partecipa a una selezione pubblica avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC. Chi ne fosse sprovvisto può leggere in questo articolo come ottenerne uno in soli 30 minuti, da casa.

In caso di problemi nell’invio della domanda vi consigliamo di leggere questa guida che spiega in modo semplice e chiaro come registrarsi al portale inPA e candidarsi.