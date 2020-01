Consegnata Medaglia d’Onore alla memoria di Giovanni Carlo Rossi, papà di Vasco Rossi

È stata ritirata a Modena il 27 gennaio Giornata dalla memoria dalla Sig.ra Novella Corsi mamma di Vasco Rossi la Medaglia d’Onore alla memoria del marito Giovanni Carlo Rossi internato militare in Germania durante la seconda guerra mondiale.L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione “Un ricordo per la pace” di Aprilia che nell’ambito del progetto “MEMORIA AGLI IMI” nel luglio dello scorso anno aveva rivolto un appello al rocker affinché richiedesse l’onorificenza dedicata ai militari italiani che negarono la collaborazione con il nazifascismo e pertanto vennero catturati e deportati nei lager in Germania.Le pratiche per l’onorificenza su delega della famiglia Rossi sono state curate dall’associazione apriliana in collaborazione con il Comune di Zocca.La cerimonia sobria e commovente si è tenuta presso la Prefettura di Modena, ove, oltre a quella del padre di Vasco, sono state consegnate quattro medaglie alla memoria di ex deportati.A consegnare la medaglia a mamma Novella accompagnata dal nipote Luca, il Prefetto di Modena Dott. Pierluigi Faloni (Prefetto di Latina dal 2015 al 2017). Presenti i Sindaci di Modena e Zocca, cittadina dell’appennino emiliano ove risiede la famiglia Rossi.Poco dopo la telefonata di ringraziamento all’Associazione “Un ricordo per la pace” da parte di Tania Sachs collaboratrice storica del Blasco e la successiva pubblicazione di alcuni post sulle pagine facebook ed instagram di Vasco Rossi a premiare l’impegno dell’associazione.Sempre attraverso i social Vasco ha inviato un video messaggio da Los Angeles ringraziando per l’onorificenza conferita al padre Carlino. “Sono orgoglioso e fiero ed anche un po’ commosso- ha detto Vasco- È molto importante ricordare gli orrori, le vite sacrificate per la libertà e la democrazia, soprattutto in questi periodi nei quali le sirene autoritarie e demagogiche tornano a farsi sentire forte per incantare le masse con i loro slogan facili. Ricordiamo che libertà e democrazia sono state conquistate a prezzo di grandi sofferenze.” Conclude Vasco con un monito :“Non vorrei che i miei figli dovessero rivedere cose così orribili. Meditate, state svegli, non fatevi incantare .”

