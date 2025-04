CONSEGNATA LA PROGETTAZIONE PER IL RISANAMENTO DELLA SP 7 “ROCCASECCA – CASALVIERI” (TRACCIOLINO)

Questa mattina è stato ufficialmente consegnato il servizio di progettazione per la messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 7 “Roccasecca – Casalvieri”, conosciuta anche come “Tracciolino”. Si tratta di un intervento atteso da tempo che oggi vede segnare una tappa importante, grazie all’avvio dell’iter tecnico che prevede una progettazione da un milione e 500.000 euro totali circa, 500 mila euro per ciascuno dei tre lotti individuati, ognuno con un quadro economico di 10 milioni di euro, per un totale di circa 30 milioni di euro.

La SP 7, attualmente interdetta al traffico veicolare a causa delle continue e pericolose cadute massi lungo il tracciato, sarà oggetto di una complessa attività di progettazione, finalizzata alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e successivamente del progetto esecutivo. Solo al termine di questa fase sarà possibile ottenere i finanziamenti richiesti al Ministero delle Infrastrutture, già sollecitati dalla Provincia.

Il progetto, per la sua estensione e delicatezza, è articolato in tre lotti operativi e sarà sviluppato con una logica di priorità territoriale, in particolare su quei tratti già oggi inaccessibili e in stato di pericolo imminente. Esso si inserisce nell’ambito della più ampia iniziativa “Sulla Buona Strada”, fortemente voluta dal Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, per garantire sicurezza e modernizzazione della rete viaria provinciale.

“Questa strada – ha dichiarato il Presidente Luca Di Stefano – rappresenta un collegamento strategico, oltre che suggestivo, che si snoda tra le gole del Melfa attraversando territori meravigliosi ma purtroppo segnati da un elevatissimo rischio idrogeologico. Il nostro obiettivo è quello di restituire ai cittadini e ai turisti un tracciato sicuro, percorribile, capace di valorizzare anche il potenziale paesaggistico e naturalistico di quest’area. Con la consegna del servizio di progettazione, oggi avviamo un percorso concreto e strutturato, che porterà finalmente a una soluzione definitiva dopo decenni di precarietà”.

La SP 7 presenta infatti numerose criticità: versanti instabili, deformazioni del piano stradale, scarsa protezione da caduta massi, vegetazione disordinata e assenza di adeguate barriere di sicurezza. L’analisi del rischio ha evidenziato quattro settori critici, due dei quali classificati a ‘rischio molto elevato’.

“Abbiamo scelto – ha continuato il Presidente – di non limitarci a un intervento emergenziale ma di pianificare una messa in sicurezza definitiva, con la possibilità di riaprire il tracciato gradualmente, e in condizioni controllate. Questo è l’approccio del nostro progetto ‘Sulla Buona Strada’: affrontare con competenza, metodo e visione i problemi infrastrutturali del nostro territorio”.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto dal Presidente agli uffici tecnici della Provincia, al Settore Viabilità e al dirigente ingegnere Tommaso Michele Secondini, “per l’instancabile lavoro quotidiano – ha sottolineato Di Stefano – che consente all’Ente di rispondere in modo rapido, competente e concreto alle esigenze della collettività”.

Un’infrastruttura da restituire al territorio, in sicurezza, per connettere i comuni di Roccasecca, Colle San Magno, Santopadre, Casalattico e Casalvieri, valorizzando anche le bellezze naturali della valle del Melfa, patrimonio da salvaguardare e promuovere.