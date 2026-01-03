Consegna dei doni al reparto di Pediatria dell’Ospedale Spaziani, Ciacciarelli: “Vicini ai più piccoli meno fortunati”

Anche quest’anno, grazie alla disponibilità della Asl di Frosinone e di tutto il personale sanitario, abbiamo voluto esprimere la nostra solidarietà e vicinanza a tutti i bambini che, purtroppo, sono stati costretti a trascorrere il periodo natalizio presso il reparto di pediatria dell’ospedale Spaziani di Frosinone.

La consegna dei doni al reparto di pediatria non costituisce infatti un semplice ed isolato gesto materiale, ma ha rappresentato per tutti noi una valida occasione per far visita al reparto e per confrontarci con il personale sull’andamento delle proprie attività e sulle principali problematiche od esigenze da risolvere, ponendo una particolare attenzione in questo caso alle necessità dei pazienti più piccoli.

Ringrazio il Sindaco di Frosinone Mastrangeli, l’Assessore Rossella Testa, i consiglieri comunali Dino Iannarilli e Marco Sordi, il Consigliere Comunale dei giovani e delegata all’ambiente Sofia Iannarilli, il Vice Presidente del Consiglio Giovanile Giorgio Russo, all’Assessore Comunale di Veroli Gianclaudio Diamanti, al Consigliere Comunale di Veroli Danilo Pasqualitto, alle associazioni di Veroli Un Mondo di Rosa e Fiori, San Cristoforo e Rione Cerri ed a tutto il personale sanitario presente.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.