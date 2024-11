Cons. Reg. Maura (FdI): “Le tradizioni vanno difese, ma bisogna aprirsi alle innovazioni”

Lo sviluppo di un territorio non può prescindere dalla velocità di espansione di ogni frammento del progresso. La storia e le tradizioni vanno difesi con forza, ma bisogna aprirsi alle innovazioni e ad ogni possibile miglioramento perché un’area cresca in relazioni alle mutate esigenze del tessuto sociale.

Ne è fermamente convinto Daniele Maura, consigliere regionale, nonché membro della Commissione Trasporti della Regione Lazio.

Al centro della sua attenzione e di quella del governo regionale c’è ora un’importantissima opportunità, che è quella di dotare la provincia di Frosinone di una stazione Tav.

Al momento l’alta velocità interessa il territorio solo in modo marginale, con una sola fermata a Frosinone e Cassino nella direzione Milano e un’altra ciascuna in direzione Napoli.

“È il momento di spingere con forza verso la realizzazione di una stazione Tav nella nostra provincia – afferma in proposito Maura – Come sottolineato di recente dal presidente Rocca la creazione di una simile struttura avrebbe effetti benefici sul territorio non più rinunciabili. A dar forza a questa ipotesi ci sono studi autorevoli, effettuati da istituti competenti, che hanno rilevato come la stazione in provincia di Frosinone sia strategica. Basti pensare che la tratta Cassino – Roma è al sesto posto per flussi di pendolari, preceduto soltanto da cinque realtà metropolitane. In pratica l’Istat, nel determinare e definire compiutamente i Sistemi Locali del Lavoro, ha posto la nostra provincia in sesta posizione sui 26 SLL interessati dalla tratta Milano-Napoli. È inoltre di tutta evidenza come la collocazione geografica della nostra provincia possa consentire sperimentazioni intermodali ottimali, vista la vicinanza alla A1 e alla Casilina. Ferrovie dello Stato nella determinazione delle proprie strategie non potrà non tener conto di queste caratteristiche, che pongono la provincia di Frosinone in una condizione di oggettivo vantaggio rispetto ad altre realtà territoriali.

Ho speranze concrete, e oserei persino dire quasi certezza, che con un’azione convergente e capillare, quella che ora è una legittima aspirazione possa presto trasformarsi in realtà. A tal fine garantisco il mio proficuo impegno affinché l’iter possa essere breve e il risultato proporzionale alle aspettative. È chiaro che occorre presentarsi con forza diplomatica ma soprattutto con le argomentazioni giuste presso “Ferrovie dello Stato” per ottenere il riconoscimento di una giusta richiesta.

La stazione Tav in provincia di Frosinone farebbe da volano all’indotto economico, industriale e turistico della nostra terra. Sarà una battaglia che combatteremo con la forza indomabile della ragionevolezza e del buonsenso.

COMUNICATO STAMPA

Correlati