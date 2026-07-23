Connettività nelle aree interne, Quadrini: “Presto in Provincia di Frosinone primo progetto pilota storico grazie a Fastweb e Starlink”

Accolta con grande entusiasmo e soddisfazione la svolta tecnologica che vedrà protagonisti i piccoli centri e i comuni montani della provincia di Frosinone e dell’intero Paese. Il Consigliere Provinciale di Frosinone, Dirigente di ANCI Lazio e Vice Segretario Vicario Nazionale del partito “Evoluzione e Libertà”, Gianluca Quadrini, esprime un vivo plauso a Fastweb per lo storico accordo di partnership stretto con Starlink – azienda del gruppo SpaceX guidata dal magnate Elon Musk –, finalizzato all’estensione della copertura mobile e internet attraverso la tecnologia satellitare nelle aree più remote del territorio.

​Un’iniziativa all’avanguardia che trova una sua primissima e concreta applicazione proprio sul territorio della Ciociaria: presto in Provincia di Frosinone primo progetto pilota, infatti, i tecnici sono al lavoro proprio in questi giorni per definire gli ultimi dettagli operativi, con l’obiettivo di cercare di far partire ufficialmente il servizio nel mese di agosto 2026.

​L’accordo strategico prevede la sperimentazione della tecnologia “Direct to Cell”, la quale consente una comunicazione diretta tra i satelliti di Starlink in orbita bassa (funzionanti come vere e proprie antenne nello spazio ad un’altezza di circa 360 km dal suolo) e i normali smartphone 4G. La combinazione dell’infrastruttura mobile di Fastweb + Vodafone con la rete satellitare permette, in assenza di segnale terrestre, lo switch automatico alla connessione satellitare senza interruzioni di servizio, garantendo l’utilizzo di messaggistica SMS/MMS, chiamate e app abilitate come WhatsApp e Google Maps.

​«Si tratta di un passaggio storico per il nostro territorio e per tutte le aree interne della provincia di Frosinone», dichiara Gianluca Quadrini. «Garantire collegamenti immateriali stabili e veloci come la connessione internet nei comuni montani significa abbattere finalmente il divario digitale, dare nuove opportunità di sviluppo ed evitare lo spopolamento dei nostri borghi più piccoli. Grazie a queste tecnologie, i nostri meravigliosi borghi montani possono diventare un rifugio ideale per chi sceglie di lavorare in smart working, offrendo la possibilità di svolgere la propria attività professionale in totale tranquillità e immersi nella natura, senza rinunciare alle prestazioni della massima efficienza digitale.»

​Quadrini, che si è adoperato in prima persona anche nella sua veste di Vice Segretario Vicario Nazionale di Evoluzione e Libertà – partito che pone tra le sue priorità programmatiche proprio lo sviluppo dei collegamenti immateriali e la tutela dei piccoli comuni montani e delle aree interne –, sottolinea inoltre il ruolo propulsore delle sinergie istituzionali: «Grazie agli accordi e all’attenzione dimostrata dal Governo italiano del Presidente Giorgia Meloni nel favorire l’arrivo nel Paese delle tecnologie satellitari di Elon Musk, oggi vediamo aprirsi prospettive concrete a servizio del territorio nazionale, capaci di garantire sicurezza e connessione anche laddove la rete di terra non arriva.»

​Il progetto vede il pieno apprezzamento dei vertici aziendali coinvolti, come evidenziato da Stephanie Bednarek, Vice President of Commercial Sales di SpaceX, e da Marco Raimondi, Head of B2C Products di Fastweb + Vodafone, orientati verso l’obiettivo comune di migliorare l’esperienza dei clienti nelle zone remote e contribuire in modo decisivo alla digitalizzazione dell’Italia.

​A tal proposito, Quadrini esprime un sentito e personale ringraziamento ai referenti dell’azienda:

​«Desidero ringraziare vivamente Fastweb e in particolar modo la Dott.ssa Lucia Picone, Responsabile delle Relazioni Istituzionali di Fastweb, per la fattiva collaborazione, la costante disponibilità e l’interesse concreto mostrato nei confronti dei problemi e delle esigenze dei piccoli comuni montani. Quando le grandi realtà delle telecomunicazioni e le istituzioni dialogano con visione e pragmatismo, si raggiungono traguardi straordinari che cambiano in meglio la vita quotidiana dei cittadini. Come ANCI Lazio, come Amministrazione Provinciale e attraverso l’impegno politico di Evoluzione e Libertà, continueremo a sostenere ogni iniziativa volta a garantire pari dignità, sicurezza e modernità a ogni singolo comune del nostro territorio.»