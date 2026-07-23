Connettività nelle aree interne, Quadrini: “Presto in Provincia di Frosinone primo progetto pilota storico grazie a Fastweb e Starlink”

Un’iniziativa all’avanguardia che trova una sua primissima e concreta applicazione proprio sul territorio della Ciociaria: presto in Provincia di Frosinone primo progetto pilota, infatti, i tecnici sono al lavoro proprio in questi giorni per definire gli ultimi dettagli operativi, con l’obiettivo di cercare di far partire ufficialmente il servizio nel mese di agosto 2026.
L’accordo strategico prevede la sperimentazione della tecnologia “Direct to Cell”, la quale consente una comunicazione diretta tra i satelliti di Starlink in orbita bassa (funzionanti come vere e proprie antenne nello spazio ad un’altezza di circa 360 km dal suolo) e i normali smartphone 4G. La combinazione dell’infrastruttura mobile di Fastweb + Vodafone con la rete satellitare permette, in assenza di segnale terrestre, lo switch automatico alla connessione satellitare senza interruzioni di servizio, garantendo l’utilizzo di messaggistica SMS/MMS, chiamate e app abilitate come WhatsApp e Google Maps.
«Si tratta di un passaggio storico per il nostro territorio e per tutte le aree interne della provincia di Frosinone», dichiara Gianluca Quadrini. «Garantire collegamenti immateriali stabili e veloci come la connessione internet nei comuni montani significa abbattere finalmente il divario digitale, dare nuove opportunità di sviluppo ed evitare lo spopolamento dei nostri borghi più piccoli. Grazie a queste tecnologie, i nostri meravigliosi borghi montani possono diventare un rifugio ideale per chi sceglie di lavorare in smart working, offrendo la possibilità di svolgere la propria attività professionale in totale tranquillità e immersi nella natura, senza rinunciare alle prestazioni della massima efficienza digitale.»
Quadrini, che si è adoperato in prima persona anche nella sua veste di Vice Segretario Vicario Nazionale di Evoluzione e Libertà – partito che pone tra le sue priorità programmatiche proprio lo sviluppo dei collegamenti immateriali e la tutela dei piccoli comuni montani e delle aree interne –, sottolinea inoltre il ruolo propulsore delle sinergie istituzionali: «Grazie agli accordi e all’attenzione dimostrata dal Governo italiano del Presidente Giorgia Meloni nel favorire l’arrivo nel Paese delle tecnologie satellitari di Elon Musk, oggi vediamo aprirsi prospettive concrete a servizio del territorio nazionale, capaci di garantire sicurezza e connessione anche laddove la rete di terra non arriva.»
Il progetto vede il pieno apprezzamento dei vertici aziendali coinvolti, come evidenziato da Stephanie Bednarek, Vice President of Commercial Sales di SpaceX, e da Marco Raimondi, Head of B2C Products di Fastweb + Vodafone, orientati verso l’obiettivo comune di migliorare l’esperienza dei clienti nelle zone remote e contribuire in modo decisivo alla digitalizzazione dell’Italia.
A tal proposito, Quadrini esprime un sentito e personale ringraziamento ai referenti dell’azienda:
«Desidero ringraziare vivamente Fastweb e in particolar modo la Dott.ssa Lucia Picone, Responsabile delle Relazioni Istituzionali di Fastweb, per la fattiva collaborazione, la costante disponibilità e l’interesse concreto mostrato nei confronti dei problemi e delle esigenze dei piccoli comuni montani. Quando le grandi realtà delle telecomunicazioni e le istituzioni dialogano con visione e pragmatismo, si raggiungono traguardi straordinari che cambiano in meglio la vita quotidiana dei cittadini. Come ANCI Lazio, come Amministrazione Provinciale e attraverso l’impegno politico di Evoluzione e Libertà, continueremo a sostenere ogni iniziativa volta a garantire pari dignità, sicurezza e modernità a ogni singolo comune del nostro territorio.»