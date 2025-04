CONI LAZIO, ROCCA: «BUON LAVORO A NUOVO PRESIDENTE COCHI»

«Congratulazioni, a nome di tutta la Giunta regionale, ad Alessandro Cochi, eletto Presidente del Comitato Regionale Lazio del CONI per il quadriennio 2025-2028. Uomo da sempre impegnato nello sport, succede a Riccardo Viola, che ringraziamo per l’importante lavoro e per la collaborazione in questi anni di governo. Il mondo sportivo regionale sarà seguito da una persona appassionata, capace di dare un grande slancio a tanti importanti progetti di rilancio dello sport nella nostra regione». MLo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Correlati