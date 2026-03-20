CONI Lazio, nominati i fiduciari territoriali nella provincia di Frosinone

Prosegue il rafforzamento della rete territoriale del CONI nel Frusinate. Il Presidente del CONI Lazio, Alessandro Cochi, ha infatti nominato i nuovi fiduciari territoriali nei diversi comuni della provincia di Frosinone.

A esprimere soddisfazione è il Delegato Provinciale del CONI Frosinone, Avv. Emanuele De Vita, che sottolinea l’importanza di queste figure nel rapporto tra il Comitato Olimpico e il territorio.

«Queste nomine – commenta De Vita – rappresentano un passaggio importante per consolidare la presenza del CONI sul territorio e valorizzare il lavoro quotidiano delle associazioni sportive. I fiduciari saranno un collegamento diretto tra il mondo dello sport locale e la struttura del CONI, contribuendo alla diffusione dei valori dello sport e al sostegno delle attività nei diversi comuni».

I fiduciari collaboreranno con la Delegazione provinciale nell’attuazione delle iniziative promosse dal CONI Lazio, rafforzando la rete di relazioni con amministrazioni comunali, società sportive e realtà associative del territorio.

Tra i fiduciari nominati figurano: Marco Verdecchia (Acuto, Collepardo, Filettino, Guarcino), Stefano Sarra (Alatri), Alessandro Pescosolido (Aquino, Arce, Arpino), Fabio Tamburrini (Atina), Tonino Di Cosimo (Boville Ernica), Giancarlo Lorini (Castelliri), Luciana Mantua (Castro dei Volsci), Giovanni Fraioli (Castrocielo), Emanuele Inglesi (Ceprano), Manuel Carrizzo (Ferentino), Elmano Sapio (Fiuggi), Emiliano Gerardi (Isola del Liri), Domenico Veronesi (Monte San Giovanni Campano), Luigi Romani (Paliano, Serrone e Piglio), Roberto Abatecola (Pico) e altri rappresentanti del territorio.

«Ringrazio il Presidente Cochi per l’attenzione riservata alla provincia di Frosinone – conclude l’Avv. De Vita – e auguro a tutti i fiduciari buon lavoro, certo che sapranno contribuire con impegno alla crescita e alla diffusione dello sport nei nostri territori».