CONGRESSO PROVINCIALE DELLA RETE DEGLI STUDENTI MEDI DI FROSINONE, FRANCESCO STIRPE NOMINATO COORDINATORE

Si è svolto venerdì 18 luglio, il IX Congresso Provinciale della Rete degli Studenti Medi di Frosinone. Nel corso dei lavori congressuali è stato eletto il nuovo esecutivo provinciale. Francesco Stirpe è stato nominato coordinatore, Sara Petrucci responsabile organizzazione e Francesco Pizzutelli membro dell’esecutivo.

L’appuntamento ha rappresentato il punto di arrivo di un anno di intenso lavoro e impegno, durante il quale studentesse e studenti hanno dato il massimo, contribuendo attivamente alla vita dell’associazione. Un primo grande risultato che apre la strada a nuove sfide e successi futuri.

“Il nostro compito – ha dichiarato il neoeletto coordinatore Francesco Stirpe nella sua prima relazione congressuale – sarà quello di dare maggiore consapevolezza ai ragazzi e alle ragazze per creare uno spazio vivo in Provincia di Frosinone in cui permettere alla nostra generazione di sentirsi protagonista dentro e fuori la scuola, crescendo e formandosi insieme politicamente. La Rete degli Studenti Medi si rafforza ed è sempre più pronta ad affrontare le sfide presenti e future”.