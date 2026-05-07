Congresso Pd Trivigliano: Ivan Quatrana confermato Segretario del Circolo

Si è svolto domenica 3 maggio 2026 il congresso del Circolo del Partito Democratico di Trivigliano, un appuntamento di rilievo per la vita politica locale, che ha registrato una significativa partecipazione di iscritti e rappresentanti del partito a livello provinciale.

Al termine dei lavori congressuali, l’Avv. Ivan Quatrana, Consigliere comunale di Trivigliano, è stato riconfermato Segretario del Circolo, a testimonianza della fiducia rinnovata nei suoi confronti da parte degli iscritti. Confermata anche Sara Bonanni nel ruolo di Presidente del Circolo.

All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, il segretario della Federazione provinciale di Frosinone Achille Migliorelli, il dirigente del Partito Democratico Luca Fantini e il Consigliere della Provincia di Frosinone nonché Consigliere del Comune di Cassino Luca Fardelli.

Nel suo intervento, il segretario Ivan Quatrana ha innanzitutto ringraziato gli iscritti al partito per il sostegno ricevuto:

“Ringrazio tutti i tesserati del Partito Democratico che hanno continuato a riporre fiducia nei miei confronti, eleggendomi nuovamente Segretario del Circolo di Trivigliano, e il Segretario provinciale Achille Migliorelli per la disponibilità mostrata durante la fase congressuale”.

Il Segretario Quatrana ha inoltre sottolineato l’importanza della partecipazione al congresso di Luca Fantini e del Consigliere provinciale Luca Fardelli, evidenziando come ciò confermi un legame stabile e una presenza costante a sostegno del Circolo e della comunità.

Nel corso del suo intervento, il Segretario Quatrana ha portato i saluti di Antonio Pompeo e di Sara Battisti, Consigliera regionale e Presidente provinciale del Partito Democratico, rimarcando l’eccellente lavoro svolto da entrambi negli incarichi ricoperti. In particolare, ha evidenziato la costante vicinanza di Antonio Pompeo al Circolo e al territorio di Trivigliano, sia durante il suo mandato da Presidente della Provincia sia attualmente, sottolineando il suo ruolo attivo e determinante nelle dinamiche politiche anche oltre i confini della provincia di Frosinone.

Molteplici i temi affrontati nel corso del congresso, tra cui il lavoro, i diritti, il ruolo delle giovani generazioni e le iniziative da intraprendere sul territorio in vista delle prossime consultazioni elettorali politiche, regionali e comunali.

Ampio spazio è stato dedicato tema dell’unità del partito provinciale. Il Segretario Ivan Quatrana ha infatti evidenziato come il Partito Democratico sia composto da diverse sensibilità che, se non ricondotte a una visione unitaria, rischiano di indebolirne l’azione politica. In questa prospettiva, il Segretario ha evidenziato la necessità di costruire un progetto politico comune, solido e condiviso, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze del territorio e dei cittadini.

Il congresso si è concluso in un clima di confronto costruttivo, con l’impegno, da parte del Segretario, della Presidente e del Direttivo, a proseguire nel lavoro di radicamento del partito sul territorio e di rafforzamento dell’azione politica locale.