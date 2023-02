Congresso Pd, Iula: “Sostegno a Schlein, migliore opportunità”

Questo Congresso Costituente del Partito Democratico è quantomai importante per il centrosinistra in Italia. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un lento declino delle idee e della capacita del Pd di vivere tra le persone. La candidatura di Elly Schlein è la migliore in campo per riscoprire il rapporto con le persone, per dare di nuovo valore alle idee ma soprattutto per costruire un nuovo, sano, rapporto di fiducia.

Non posso inoltre ignorare il valore generazionale rappresentato dalla candidatura di Elly Schlein. Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare ovunque di giovani e di strategie più o meno credibili per riavvicinarli alla politica, per poi assistere a candidature che di innovativo non hanno nulla, che rappresentano pezzi di establishment che governo il partito da sempre. Elly Schlein utilizza un linguaggio autentico, è l’unica credibile quando si parla di lavoro, giustizia sociale e climatica, è l’unica che davvero può portare il Pd a costruire risposte concrete che la nostra generazione, precaria e da anni inascoltata, si aspetta, ed esige, dal più grande partito progressista, riformista e ambientalista d’Europa

Sostegno Schlein con la speranza che il Partito Democratico possa tornare ad essere attrattivo nei confronti di energie nuove, concretamente progressiste nei temi e nel metodo operativo ma soprattutto con la certezza che Elly saprà richiamare la passione delle ragazze e dei ragazzi che quelle energie le hanno sempre messe in campo, nel bene e nel male, facendo sempre la differenza.

Così in una nota Massimiliano Iula, esponente provinciale dei Giovani Democratici di Frosinone.

