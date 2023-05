Congresso Metalmeccanici: Gerardo Minotti confermato Segretario Provinciale

Gerardo Minotti è stato confermato Segretario Provinciale dell’UGL Metalmeccanici.

Il congresso, che si è tenuto all’Edra Palace di Cassino, ha rinnovato la fiducia a Minotti premiando l’ottimo lavoro svolto negli scorsi cinque anni che ha consentito, al sindacato, di entrare con le proprie rappresentanze in tutte le aziende metalmeccaniche più importanti della provincia di Frosinone.

Una federazione cresciuta non solo nei numeri degli iscritti ma anche e soprattutto in autorevolezza, caratterizzandosi come interlocutore seria ed affidabile e presente in tutti i tavoli di trattativa che contano.

Molto è stato fatto ma altrettanto c’è da fare, a cominciare, come spiegato nella relazione da un cambio di passo sostanziale sulla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro: “Non si può nel 2023 – ha sottolineato il Segretario dei Metalmeccanici – assistere giornalmente alle morti bianche. Le aziende non possono pensare di abbassare i livelli di sicurezza per realizzare maggiori profitti, i lavoratori sono una risorsa e non possono essere considerati un costo. Questa deve essere una battaglia prioritaria per noi dell’UGL Metalmeccanici, la sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere un obiettivo da perseguire costantemente. C’è bisogno innanzitutto di formazione e di partecipazione nelle scelte industriali dove continueremo a chiedere la partecipazione dei lavoratori nel CDA e nelle assemblee degli azionisti delle aziende”.

C’è poi il tema dell’ecosostenibilità che cambierà il futuro delle imprese: “Stiamo cercando metodi nuovi per avere un mondo più sostenibile, non possiamo chiamarci fuori da questa ennesima battaglia. Ci siamo avviati con fatica sulla strada della transizione ecologica che stiamo cercando di perseguire. Il passaggio all’elettrico comporterà certamente una riduzione del personale e il cambio dell’organizzazione del lavoro presso il sito Stellantis di Piedimonte San Germano. Non possiamo però permetterci di perdere ulteriori posti di lavoro, per questo saremo vigili affinché tutti trovino nuova collocazione.

Siamo soddisfatti di quanto fatto perché ora siamo presenti in tutte le aziende, ma non ci fermeremo, anzi – conclude Minotti – triplicheremo se possibile ancor di più l’impegno per continuare a sostenere le istanze dei lavoratori”.

COMUNICATO STAMPA