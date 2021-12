Congresso GD Sora : Giorgia Benacquista eletta segretaria

Sì è svolto oggi a Sora il secondo congresso del Circolo dei Giovani Democratici: scuola, lavoro, ambiente e spazi di aggregazione i temi al centro del dibattito. A seguire l’assemblea ha eletto Giorgia Benacquista nuova Segretaria.

“Due anni dopo il congresso fondativo del circolo posso dire che i frutti del nostro impegno politico a Sora sono evidenti, continua ad esserci infatti un gruppo coeso e soprattutto appassionato che ha davvero voglia di spendersi per rappresentare i giovani e migliorare la realtà territoriale.

Come segretario uscente non potrei essere più convinto dell’elezione di Giorgia: in primis perché la conosco da anni e abbiamo condiviso insieme grande parte della nostra formazione politica ma anche perché il suo lavoro in questi mesi a Sora è stato costante e serio, ed è proprio quello di cui questa città ha bisogno” dichiara Massimiliano Iula, Segretario provinciale Giovani Democratici Frosinone

“Grazie al segretario Provinciale dei GD Massimiliano per il lavoro svolto e per essere sempre stato una guida in questi anni. Abbiamo lavorato insieme e sono pronta ad affrontare questo nuovo percorso con il gruppo dei Giovani Democratici in continuità con il mio percorso di impegno politico e sociale a Sora.

Sono certa che con tutto il gruppo riusciremo a portare avanti i nostri obiettivi soprattutto grazie al modus operandi che ci contraddistingue, fatto di confronto, inclusività e rispetto.”

Giorgia Benacquista, Segretaria GD Sora

comunicato stampa