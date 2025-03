Congresso del Circolo di Fratelli d’Italia a Frosinone: Accordo e Unità in Vista dell’Evento di Domenica

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

Domenica 30 marzo, all’hotel Astor di Frosinone, si terrà il congresso del circolo cittadino di Fratelli d’Italia, un appuntamento cruciale per il futuro del partito nella provincia. Il congresso, in programma a partire dalle 10:30, segna la sintesi delle diverse posizioni politiche interne, confermando un accordo unitario e condiviso che coinvolge le principali figure locali del partito.

Alla guida del circolo cittadino sarà nominata Alessia Turriziani come coordinatrice, affiancata dal suo vice Armando Simoni. Questa scelta rappresenta un punto di equilibrio tra due protagonisti della politica locale: Fabio Tagliaferri, presidente e amministratore delegato di ALES e punto di riferimento di Fratelli d’Italia a Frosinone, e Aldo Mattia, deputato e figura di spicco del partito. La nomina di Turriziani, sostenuta da Tagliaferri, e quella di Simoni, vicino a Mattia, è il frutto di una mediazione politica condotta con abilità dall’onorevole Massimo Ruspandini, presidente provinciale del partito.

Il Ruolo della Mediazione Politica

L’accordo raggiunto evita spaccature interne e assicura una linea di continuità con la visione nazionale, regionale e provinciale del partito, orientata verso un’unità di intenti. Come spesso sottolineato dalla leader del partito e presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, l’obiettivo è quello di mantenere un fronte compatto, soprattutto in una fase di crescita e consolidamento del partito a livello locale e nazionale.

Massimo Ruspandini ha svolto un ruolo chiave nella costruzione di questa intesa. Grazie alla sua mediazione, si è evitato il rischio di scontri interni, garantendo un percorso condiviso che vedrà Turriziani e Simoni alla guida del circolo cittadino. La sua presenza a capo del congresso di domenica sarà un segnale politico forte e chiaro di coesione all’interno di Fratelli d’Italia nel capoluogo.

Un Circolo in Crescita

Il congresso arriva in un momento di grande espansione per il circolo di Fratelli d’Italia a Frosinone, che conta oggi 1.300 tesserati, in netto aumento rispetto ai 260 del 2023. Questo dato evidenzia il crescente interesse per il partito nella provincia e l’importanza di una leadership coesa e rappresentativa delle diverse anime politiche al suo interno.

Con il congresso del 30 marzo, Fratelli d’Italia a Frosinone si prepara a rafforzare la sua presenza politica nella regione, confermando la volontà di seguire una linea unitaria. Il nuovo assetto del circolo cittadino, con Alessia Turriziani come coordinatrice e Armando Simoni come vice, riflette l’impegno del partito a livello locale nel mantenere equilibrio e coerenza, proiettandosi verso il futuro con una base solida e ben strutturata.