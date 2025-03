CONGRESSO CISL LAZIO, PRESIDENTE ROCCA: STIAMO LAVORANDO SENZA SOSTA SUI CONTRATTI FUTURI

«È per me un onore aver preso parte al VII Congresso Regionale della Cisl Funzione Pubblica. Condividiamo molte idee e significativi risultati della nostra azione di governo si devono a quel dialogo e a quel confronto che non sono mai venuti meno tra la Regione Lazio e la Cisl, nelle sue diverse articolazioni. Stiamo lavorando senza sosta sui contratti futuri affinché si tenga sempre conto del meglio per il lavoratore, ma anche sul tema della sicurezza sul lavoro e della crescita».Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. https://www.facebook.com/share/p/18hpRBLNoE/?mibextid=wwXIfr

