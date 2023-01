Congresso CGIL Frosinone Latina, Battisti: “Lavoro caposaldo del centrosinistra”

“Le crisi che stiamo vivendo coinvolgono il mondo del lavoro in maniera trasversale in un momento di estrema fragilità che il covid e la crisi energetica di questi mesi hanno acuito drasticamente. La forza politica a cui appartengo è stata storicamente da sempre molto vicina al mondo dei sindacati, al mondo delle battaglie dei lavoratori. Credo sia doveroso tornare a stringere questo legame e con forza riaffermare i diritti dei lavoratori e soprattutto il diritto al lavoro come caposaldo del centrosinistra che verrà.

Un punto molto presente nel programma di governo presentato da Alessio D’Amato per la Regione Lazio. Un impegno che porteremo concretamente avanti”.

Così Sara Battisti, vicesegretario del Partito democratico del Lazio, intervenuta al Congresso della CdL CGIL Frosinone Latina in corso a Sabaudia.

COMUNICATO STAMPA