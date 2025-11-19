Congratulazioni a Bottoni Elisabetta per la sua laurea

Un traguardo importante da celebrare: Bottoni Elisabetta ha conseguito la laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, un percorso impegnativo e di grande responsabilità che merita tutto il nostro applauso.

Un risultato che riempie d’orgoglio tutta la sua famiglia, in particolare lo zio Gianni, nostro prezioso collaboratore, che insieme alla zia Ivana e alla cugina Francesca le rivolge i suoi più affettuosi auguri.

A congratularsi con Elisabetta anche la nonna Rosina, il padre Gino e la mamma Anita, fieri di questo traguardo che premia anni di impegno, sacrifici e determinazione.

Da parte dell’intera redazione di Liritv, un grande augurio per un futuro professionale ricco di soddisfazioni. Brava Elisabetta, continua a brillare! 🌟

