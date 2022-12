Conferimento onorificenze Coni e Cip della Provincia di Frosinone

Conferite ieri le onorificenze Coni e Cip della provincia di Frosinone. Cerimonia ufficiale presso la sala consiliare del Comune di Serrone. Intervenuti il presidente Coni Lazio Riccardo Viola, il membro di Giunta Comitato Italiano Paralimpico Lazio Piergiorgio Fascina, il presidente della Provincia Antonio Pompeo, il sindaco di Serrone Giancarlo Proietto che ha fatto gli onori di casa e il vicepresidente Opes Luigi Romani.

Le autorità presenti hanno avuto loro l’onore di premiare i migliori dirigenti, tecnici e sportivi della Provincia di Frosinone.

“Momento di festa e di condivisione in una data importante in quanto si celebra oggi anche la Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità – ha affermato Piergiorgio Fascina, consigliere Giunta Comitato Italiano Paralimpico Lazio – Complimenti agli organizzatori della cerimonia e a tutti coloro che hanno ricevuto l’onorificenza. La provincia di Frosinone si conferma garante dei valori dello sport, lo fa attraverso manager e atleti che ogni giorno si impegnano per raggiungere risultati sorprendenti”.

Comunicato stampa

Correlati