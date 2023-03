Conferenza di presentazione del Progetto “AC Frosinone, motore del cambiamento”

“Sono orgoglioso di fare gli onori di casa per un’iniziativa che ruota attorno ad un tema estremamente rilevante e prioritario. Siamo onorati di ospitarvi qui in Camera di Commercio e ringrazio Maurizio Federico, Presidente dell’Automobile Club di Frosinone, per aver ideato questo progetto divulgativo sugli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Il tema della sostenibilità, oggi più che mai, non è un’opzione ma una responsabilità che coinvolge tutti noi, cittadini, imprese e istituzioni. – Ha dichiarato il Presidente Acampora in apertura dei lavori – L’area vasta Frosinone Latina conta un milione di cittadini, 135mila imprese ed ha uno sbocco sul mare essenziale. Per questo bisognerà mettere in atto una politica attenta e mirata. In quest’ottica, nell’ambito del progetto Blue Forum Italia Network, ormai divenuto un appuntamento internazionale, il prossimo 11 aprile, a Bruxelles, incontreremo la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Diffondere i contenuti del programma d’azione a cui il nostro Paese ha aderito e sulla base del quale ha stabilito la propria Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile è assolutamente prioritario e per farlo occorrerà lavorare in maniera condivisa, favorendo un dialogo costruttivo tra i principali attori di questa sfida. Il tal senso, l’Ente camerale non farà altro che il suo dovere, perché nessuno di noi può esimersi dal cambiamento. Iniziative come quella di oggi, che vedono l’importante coinvolgimento di autorevoli esperti del mondo accademico, scientifico e industriale, sono indispensabili e testimoniano la vostra sensibilità e volontà di dare un contributo concreto per animare un dialogo e un confronto costruttivo con il territorio.

Sono convinto che il vostro progetto rappresenti una grande opportunità per accrescere la consapevolezza di quali siano gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile. Occorrerà accompagnare le imprese nel complesso processo di transizione verso un’economia sostenibile ed inclusiva, nella convinzione che la transizione oltre che ecologica debba essere anche economica, sociale e soprattutto culturale. Con questo auspicio, considerate il pieno sostegno dell’Ente camerale su tutte le iniziative che, in questa direzione, vorrete mettere in campo”.

COMUNICATO STAMPA

