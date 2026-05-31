Conferenza dei Sindaci ATO 5: approvati all’unanimità bilancio, rendiconto e nuovi investimenti per il servizio idrico

Si è tenuta martedì scorso la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 5 con importanti punti all’ordine del giorno proposti dall’Egato 5 Lazio Meridionale di Frosinone. I lavori, aperti aperti dal Presidente Dr. Luca Di Stefano, hanno previsto la ratifica delle variazioni del Bilancio 2026-2028, avvenute con recenti provvedimenti, la variazione del DUP 2026-2028, l’approvazione del rendiconto 2025, la proroga al Revisore dei conti dell’Ente (nella figura del prof. dr. Carmelo Intrisano).

Tutti i suddetti atti, relazionati esaustivamente dal ragionier Gianluigi Mignogna dell’Ente, molto importanti ed approvati all’unanimità, hanno consentito sia il regolare svolgimento delle attività pregresse ancorchè vitali per l’Egato, nonché assicureranno le attività immediate e future nei tempi dovuti.

In particolare, vale la pena menzionare le variazioni al DUP per finanziamenti: l’uno regionale, per 2.100.000,00 euro per interventi sulla depurazione nel Comune di Anagni, e sulle perdite idriche, l’altro del Ministero Infrastrutture e Trasporti afferente al programma P.N.I.I.S.S.I. (Piano Nazionale Interventi e per la messa in Sicurezza del Settore Idrico) per 113.000.000,00 di euro circa di cui 16.000.000,00 già avuti per il collettore idrico Frosinone-Ferentino, altri 35.000.000,00 di euro circa in attesa di copertura finanziaria dal M.I.T. per interventi vari, la restante parte, per 62.000.000,00 di euro circa costituita da recenti richieste in attesa di istruttoria.

A tal ultimo riguardo quest’Egato è molto attento alla pianificazione degli interventi, ove finanziabili da fonti esterne alla tariffa, per alleggerire i costi interni, supportati dall’utenza, e migliorare il servizio idrico nell’intero ambito provinciale. A queste ultime attività fondamentale l’apporto garantito dal dr. Paolo Soave e dall’ing. Matteo Pontone Gravaldi.

Preme al dirigente, ing. Luigi Urbani, rivolgere comunque un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti dell’Ente che responsabilmente operano, con efficacia, quotidiana.

L’Egato, inoltre, intende anche rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i Sindaci per la collaborazione assidua garantita, soprattutto in questi ultimi due anni, con la partecipazione ai molteplici tavoli tecnici attivati presso la sede dell’Egato, per raggiungere importanti obiettivi sempre tesi a migliorare l’intero Servizio Idrico Integrato. A tal riguardo si informano i sigg.ri Sindaci che presto si approverà il nuovo P.I. in linea con le risultanze dei suddetti tavoli tecnici svolti e verbalizzati.

Infine, l’occasione per invitare i Comuni che non sono in linea con l’emissione delle fatture afferenti agli oneri concessori, riferiti agli anni pregressi e più volte sollecitate per le spettanze maturate, a provvedere con la massima urgenza.