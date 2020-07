Confartigianato alimentazione, Raffaele Pietrandrea eletto presidente regionale del Lazio

L’assemblea regionale di Confartigianato alimentazione,< composta dai settori pastai, dolciario, alimentaristi vari e frantoi>, ha eletto Raffaele Pietrandrea presidente regionale della categoria. Pietrandrea, leader della pasta fresca nel frusinate e titolare del Nuovo Pastificio Italiano Fioravanti, è riuscito, con il recente incarico, a confermare il valore e il peso che esprime la provincia di Frosinone nel settore dell’alimentazione, territorio di eccellenti produzioni e trasformazione agroalimentare.Grande soddisfazione esprime il presidente di Confartigianato imprese Frosinone Augusto Cestra: “il risultato ottenuto da Raffaele Pietrandrea è stato il giusto riconoscimento al nostro territorio per la qualità delle produzioni di eccellenza. Raffaele è stato il meglio che la nostra provincia potesse mettere a disposizione, per questo è stato apprezzato e premiato. Sicuramente il nuovo presidente farà bene e sarà risorsa importante per l’intero sistema nazionale di Confartigianato alimentazione”.”Ringrazio tutti coloro che hanno consentito il prestigioso incarico, dichiara il nuovo presidente regionale di Confartigianato alimentazione Raffaele Pietrandrea. Sono onorato della fiducia data, sarà questo lo stimolo che mi impegnerà per elevare la competitività, anche oltre frontiera, dell’intera categoria del settore alimentare. Darò il mio contributo per far crescere l’intero sistema regionale e nazionale di Confartigianato alimentazione”

COMUNICATO STAMPA

