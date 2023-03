CONFAPI celebra i suoi 75 anni. Gianluca Quadrini presente alla cerimonia

Presente ieri, presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma, per celebrare i 75 anni dalla fondazione della Confederazione delle piccole e medie imprese CONFAPI, in rappresentanza della Provincia di Frosinone, il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini che afferma – “ Quello di oggi è un evento importante che delinea l’evoluzione del mercato del lavoro e del ruolo delle piccole e medie industrie del settore produttivo. Il mercato del lavoro nel prossimo futuro offre molteplici opportunità e le nostre imprese hanno un ruolo determinante. Per questo è importante guardare al futuro è condividere nuove traiettorie di sviluppo per affrontare tutte le sfide.

Un appuntamento che ha visto la partecipazione del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone e molti imprenditori provenienti da tutta Italia.

Tra le onoreficenze consegnate anche due imprese della provincia –

“Complimenti al Presidente, dottoressa Antonella Mazzocchia, proprietaria dell’azienda Mazzocchia Spa, onorata oggi di un riconoscimento per il lavoro che svolge sul territorio della nostra provincia e al proprietario dell’Assitec, Gianfranco Treglia. Entrambi alla guida di due aziende eccellenze del territorio e noi come Provincia di Frosinone non potevamo far mancare il ns sostegno e la ns presenza.”

