Confagricoltura Frosinone tende una mano alle famiglie bisognose: donate alla Caritas prodotti alimentari

Natale di solidarietà e un gesto concreto per tendere la mano a chi ha più bisogno e continuare nel percorso di sostegno alla società che fa parte della mission di Confagricoltura Frosinone.

Il Presidente Vincenzo del Greco Spezza ha donato alla Caritas di Frosinone pacchi alimentari che verranno distribuiti ai poveri del territorio attraverso le parrocchie della Diocesi.

Consegnati prodotti del territorio, provenienti dalle aziende di Confagricoltura, una donazione cospicua per un valore di 10 mila euro.

Ad accogliere la delegazione dell’organizzazione agricola sono stati il Vescovo Mons. Ambrogio Spreafico e del vice direttore della Caritas Giovanni Paciotta che hanno ringraziato per la generosità in un momento, come quello attuale, che vede tante famiglie in difficoltà:

“Un gesto, quello di Confagricoltura – ha sottolineato il Vescovo Mons. Spreafico – che ha un grande valore e che conferma come l’associazionismo e l’unione delle sinergie possano aiutare le fasce più deboli della società, quelle bisognose di aiuto. Ringrazio Confagricoltura per la generosità con la quale, attraverso la Caritas, riusciremo a sostenere tante famiglie del nostro territorio. Con il dono riscopriamo la gioia della vita”.

“Abbiamo accolto con favore – ha spiegato il vice direttore della Caritas Giovanni Paciotta – l’iniziativa dell’organizzazione agricola che ci ha aperto le proprie porte, una goccia in più nel mare della carità. Per tanti motivi, vedi i costi del gas, della luce, della spesa, oggi tante famiglie non possono comprare beni alimentari e questa donazione ci permetterà di aiutarle”.

“Un’azione di concreta e di sincera solidarietà da parte nostra – ha rimarcato il presidente Vincenzo del Greco Spezza – che conferma l’attenzione verso le problematiche sociali che è la mission di Confagricoltura e lo deve essere per ogni impresa. Con Patronato e Caf siamo già vicini alla società civile. Ora iniziamo questo percorso al fianco della Caritas e della Diocesi che prevede anche altri progetti futuri. È l’inizio di una collaborazione tra i due enti che andrà avanti anche grazie al supporto della Onlus Senior – L’età della Saggezza che fa parte di Confagricoltura”.

