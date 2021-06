CONFAGRICOLTURA Frosinone: lo sviluppo delle aree interne fondamentale per il rilancio dell’economia

“C’è finalmente una nuova sensibilità legata allo sviluppo delle aree interne del territorio, considerate svantaggiate perché distanti da servizi essenziali come suole e ospedali che, noi di Confagricoltura, da sempre riteniamo ricche di risorse ambientali e diversificazione territoriale su cui bisognerebbe investire”. È quanto sostiene il Presidente di Confagricoltura Frosinone Vincenzo del Greco Spezza sulle aree montane, rurali e periferiche che conta oltre il 60% della superficie nazionale e del 21% della popolazione italiana totale. I borghi e le campagne sono la spina dorsale del Paese da troppo tempo messe da parte nonostante siano una peculiarità del Made in Italy.Recentemente i diciotto comuni della provincia di Frosinone dell’area interna della Valle di Comino e i due dei Monti Simbruini hanno ricevuto finanziamenti per rilanciare le attività agricole e produttive: “Quello è stato solo un primo passo – spiega del Greco Spezza – ma ora ci aspettiamo che si continui a sostenere questa strategia, dedicando ulteriori investimenti per infrastrutture materiali e digitali, oltre che per la messa in sicurezza del territorio.Si tratta di un’opportunità per ripartire e favorire lo sviluppo economico”. Le aree interne possiedono peculiarità uniche, con potenzialità enormi per favorire la riscoperta di un turismo slow: “Sarebbe opportuno riqualificare borghi, fabbricati abbandonati e creare un rapporto tra le aree interne e le città per riportare stabilmente le persone nei territori. Per far questo – continua del Greco Spezza – occorre però arrivare a modelli stabili che possano garantire continuità negli investimenti. Confagricoltura sta da tempo lavorando in questa direzione, testimonianza ne sono i numerosi accordi stretti con associazioni ed enti per attirare l’attenzione dei governi”.

comunicato stampa in foto Vincenzo Del Greco Spezza