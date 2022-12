Confagricoltura Frosinone: “Auguri al neo Presidente della Provincia, Luca Di Stefano”

Auguri e buon lavoro al neo Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano.

Il Presidente di Confagricoltura Frosinone Vincenzo del Greco Spezza si complimenta con il sindaco di Sora per la vittoria alle recenti elezioni provinciali.

“È bello vedere un giovane alla guida dell’ente di Piazza Gramsci. Siamo sicuri che sarà in grado di guidarlo nel migliore dei modi. Come Confagricoltura auspichiamo di poter proseguire la collaborazione che si è instaurata con il predecessore per aiutare i nostri agricoltori nel difficile compito di andare avanti nonostante le gravi difficoltà degli ultimi tempi”.

COMUNICATO STAMPA