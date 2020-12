Confagricoltura Fr: cordoglio per la morte del presidente Formisano

Il presidente Vincenzo del Greco Spezza e i membri del Consiglio tutti di Confagricoltura Frosinone si stringono attorno alla famiglia Formisano formulando le condoglianze per la perdita del Presidente Donato. Una figura di rilievo per il nostro territorio per il quale ha fornito un contributo fondamentale alla crescita economia e sociale. Imprenditore lungimirante che attraverso la sua “creatura”, la Banca Popolare del Cassinate, ha aiutato le imprese agricole ad acquisire la solidità necessaria e ad affermarsi. Alla nostra organizzazione era legato da rapporti di lavoro sempre proficui e cordiali. Esprimiamo vicinanza alla famiglia Formisano.

COMUNICATO STAMPA

