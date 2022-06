Confagricoltura Fr: Auguri e buon lavoro al neo sindaco di Frosinone Mastrangeli

“Congratulazioni al Dott. Riccardo Mastrangeli per il risultato elettorale che lo ha nominato Sindaco di Frosinone e auguri di buon lavoro a lui e a tutta la sua squadra”.

Il Presidente di Confagricoltura Frosinone Vincenzo del Greco Spezza, a nome dell’intera organizzazione, si complimenta, con questo messaggio, con il neo primo cittadino del capoluogo frusinate scelto dagli elettori per amministrare la città per i prossimi cinque anni: “I frusinati hanno scelto la continuità premiando la proposta del Dott. Mastrangeli con il quale Confagricoltura aveva già proficuamente collaborato nel corso del suo mandato quale Assessore al Bilancio.

Siamo certi – conclude del Greco Spezza – che si potrà continuare sulla strada della cooperazione non solo per migliorare il settore agricolo della nostra provincia ma, in generale, anche quello sociale”

COMUNICATO STAMPA