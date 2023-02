Confagricoltura Fr: auguri a Rocca e eletti, subito le risposte per agricoltura

“Complimenti al neo presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e agli eletti della provincia di Frosinone e auguri di buon lavoro”.

Così il presidente di Confagricoltura Frosinone Vincenzo del Greco Spezza, a nome dell’intera organizzazione, si esprime all’indomani delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio che ha cambiato il volto dell’amministrazione oggi guidato da Rocca e dal centrodestra.

“Con il presidente Rocca abbiamo avuto modo di confrontarci a pochi giorni dall’apertura delle urne su quelli che sono da una parte le criticità e dall’altra le aspettative del comparto agricolo frusinate e laziale. Siamo stati colpiti in maniera positiva dalla attenzione mostrata nei confronti del mondo agricolo e dalle proposte fatte per rilanciare un settore strategico come il nostro. Progetti che hanno bisogno di tempo per essere realizzati ma la strada tracciata dal neo Governatore è quella giusta.

Auguriamo dunque buon lavoro a lui così come ai neo eletti della provincia di Frosinone, Daniele Maura, Alessia Savo e Sara Battisti, chiamati a sostenere le istanze del nostro territorio.

Come organizzazione agricola ci metteremo a disposizione, come sempre fatto in passato, per dare un contributo significativo al cambiamento. Le imprese e gli agricoltori aspettano risposte su molti temi che, ci auguriamo, possano arrivare con celerità”.

COMUNICATO STAMPA