Confagricoltura Donna Frosinone: consegnati 4.000 euro al Centro Antiviolenza di Diaconia

Consegnati, da parte di Confagricoltura Donna Frosinone, 4.000 euro al Centro Antiviolenza “Mai Più Ferite” della Cooperativa Diaconia.

Una cifra che rappresenta il ricavato delle iniziative che hanno raggiunto quota 5.050 euro, frutto della sinergia tra la campagna “Clementine Antiviolenza” di Confagricoltura Donna Frosinone e il sostegno dell’ETS “L’Età della Saggezza”, che ha donato quanto raccolto con il 5 x mille.

​I restanti 1.050 euro della raccolta sono stati immediatamente reinvestiti nel “Progetto delle Marmellate Gourmet”, una produzione solidale realizzata in collaborazione con l’Associazione Provinciale Cuochi Frosinone.

Queste marmellate, in vendita presso la sede di Confagricoltura Frosinone in Via Adige 41 e durante le manifestazioni sul territorio, serviranno a finanziare nuove borse lavoro e tirocini per le donne del Centro Antiviolenza nel corso del 2026.

​Sotto lo slogan #noicisporchiamolemanisenzaviolenza, la Consulta Provinciale di Confagricoltura Donna Frosinone ribadisce che la vera risposta alla violenza è l’indipendenza economica.

“La Cura della Terra come Cura dell’Anima” non è solo un motto, ma un percorso di inserimento lavorativo che permette alle donne fragili di ricostruire la propria dignità e autostima attraverso il contatto con la natura e la formazione retribuita nelle aziende agricole del territorio.

​Alla cerimonia di consegna hanno partecipato la Presidente di Confagricoltura Donna Frosinone, Alessandra Atorino, e la Coordinatrice del CAV, Maria Rosaria Ruggeri, alla presenza del Presidente ANPA Frosinone Americo Cretaro e del Presidente Lancia di Confagricoltura Frosinone.

​L’iniziativa si inserisce nell’importante cornice del 2026, Anno Internazionale della Donna Agricoltrice indetto da FAO e ONU. In questo contesto, il ruolo della donna nelle aree rurali della Ciociaria emerge come pilastro sociale e motore di sviluppo, fondamentale per contrastare lo spopolamento e promuovere una società che garantisca parità di diritti, lavoro e retribuzione.