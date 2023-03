Confagricoltura Donna FR: consegnato assegno al Centro Antiviolenza

La Presidente di Confagricoltura Donna Frosinone Alessandra Atorino con la sua delegazione ha consegnato la somma raccolta al Centro Antiviolenza Mai Più Ferite della Cooperativa Diaconia nella mani della sua Coordinatrice Maria Rosaria Ruggeri la quale, nell’ambito del partenariato solidale nelle azioni dei progetti sociali che è stato stretto durante l’anno 2022 con l’Associazione confagricola femminile del frusinate, devolverà i fondi per il I° Progetto di Agricoltura Sociale sul territorio che vede coinvolte le imprenditrici agricole di Confagricoltura Donna Frosinone e le loro aziende agricole per la sua concreta realizzazione.

Le Donne di Confagricoltura, attraverso il loro apporto conoscitivo, la loro esperienza professionale messa in campo e grazie ai fondi raccolti offrono, infatti, un tirocinio di formazione lavorativa retribuito ad una donna, ospite del rifugio del Centro Antiviolenza, nella convinzione e consapevolezza, come afferma la Presidente, che le loro aziende siano uno strumento attivo non solo di produzione di cibo, una risorsa economica sostenibile per l’ambiente e la società e il suo territorio, ma anche una fonte di sviluppo civico e crescita sociale grazie alle potenziali attività multifunzionali che vi si possono svolgere in virtù anche delle caratteristiche orografiche e paesaggistiche di pregio peculiari che ci sono sul territorio frusinate dove sono ubicate anche le aziende agricole.