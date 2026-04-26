Condannato viene rintracciato dai carabinieri e posto ai domiciliari

In Sant’Elia Fiumerapido, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE), nei confronti di un 60enne originario dell’alto casertano, domiciliato in Sant’Elia Fiumerapido e già noto alle Forze dell’Ordine.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare presso l’attuale domicilio, dovendo espiare un residuo di pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione, in esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna inflitta dall’Autorità Giudiziaria campana per reati contro la libertà morale e contro il patrimonio mediante violenza sulle cose, commessi nell’anno 2017.

L’operazione conferma l’efficace sinergia tra Autorità Giudiziaria e Polizia Giudiziaria, impegnate nel rintraccio dei condannati e nella puntuale esecuzione dei provvedimenti restrittivi, a garanzia della certezza della pena.

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