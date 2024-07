Condannato per truffa, 46enne deve scontare 4 mesi di detenzione domiciliare

I Carabinieri della Stazione di Ausonia (FR) hanno arrestato un 46enne, noto alle forze di polizia, in esecuzione di un decreto di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza.

I militari, rintracciato l’uomo, hanno provveduto alla notifica del provvedimento restrittivo dovendo l’arrestato scontare una pena di mesi 4 di reclusione per cumulo pena essendo stato condannato in via definitiva per i reati di truffa, commessi nell’anno 2016.

L’Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione ove espierà la pena agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO