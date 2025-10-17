Condannato per ricettazione, rintracciato dai carabinieri di Anagni: arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Anagni hanno rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Frosinone, un 32enne di origini albanese ma da tempo residente ad Anagni, coinvolto in un episodio di ricettazione, commesso nella città dei papi e risalente all’anno 2013.

I militari, acquisito il provvedimento di cattura, effettuati i necessari riscontri finalizzati ad accertarne la presenza sul territorio, hanno organizzato specifici servizi e dopo averlo localizzato lo hanno prelevato e condotto in caserma dove gli è stato notificato l’ordine di esecuzione della pena detentiva. Al termine delle operazioni di rito l’uomo è stato tradotto presso la sua abitazione per scontare la pena comminatagli in regime di detenzione domiciliare.

Quest’ultimo episodio conferma l’impegno dei Carabinieri di Anagni anche nel delicato e costante compito di assicurare alla giustizia tutti coloro che a vario titolo devono essere sottoposti ai provvedimenti emessi dalle competenti Autorità Giudiziarie.