Condannato per lesioni aggravate: 40enne arrestato dai Carabinieri

Prosegue senza sosta e con la massima attenzione l’opera capillare di controllo del territorio da parte dei Carabinieri, costantemente impegnati non solo nella prevenzione dei reati, ma anche nel garantire l’effettiva esecuzione dei provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria. L’obiettivo primario rimane quello di assicurare che chi ha violato la legge sconti la propria pena, restituendo così sicurezza e fiducia alla cittadinanza. In tale contesto operativo, nella serata di ieri, 28 maggio 2026, i militari della Stazione Carabinieri di Ferentino, coordinati dai colleghi della Compagnia di Anagni, hanno portato a termine una mirata operazione che ha condotto all’arresto di un 40enne di origini albanesi, da tempo residente nella cittadina ciociara e già noto alle Forze dell’Ordine. I militari hanno rintracciato l’uomo dando esecuzione a un’ordinanza di espiazione di pena detentiva, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone. Il 40enne è stato condannato a dover espiare una pena residua di 9 mesi di reclusione. Il provvedimento scaturisce da una condanna definitiva per il reato di lesioni aggravate, in relazione a fatti violenti commessi nella città di Frosinone nell’anno 2011. L’operazione condotta dagli uomini dell’Arma si è svolta con la consueta tempestività e professionalità. Al termine delle formalità di rito in caserma, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante che è stata puntualmente informata dai Militari.

FOTO ARCHIVIO