Condannato per furto, arrestato 39enne: deve espiare una pena residua di 2 mesi di reclusione

I Carabinieri della Stazione di Alatri (Fr) hanno proceduto all’arresto di un 39enne del luogo, noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di ordinanza di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.

I militari, rintracciato l’uomo, hanno dato esecuzione al provvedimento giudiziario dovendo l’arrestato espiare una pena residua di mesi 2 e giorni 28 di reclusione a seguito di condanna per reati contro il patrimonio, commessi ad Alatri nel mese di aprile 2023.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso il suo domicilio per l’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

