CONDANNATO PER DROGA, 48ENNE FINISCE IN CARCERE

Il 15 marzo, i Carabinieri di Paliano (FR) coordinati dai colleghi della Compagnia di Anagni (FR), in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Frosinone, hanno tratto in arresto un 48enne del luogo già noto alle cronache giudiziarie. I Carabinieri dopo averlo rintracciato lo hanno condotto in caserma notificandogli il provvedimento disposto dall’Autorità Giudiziaria in seguito al quale l’uomo dovrà espiare la pena residua di anni 2 e giorni 26 di reclusione nonché pagare la multa di euro 14.000, poiché ritenuto colpevole di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, fatti commessi a Paliano (FR) tra gli anni 2020 e 2021. Gli avvenimenti si riferiscono all’operazione “White Wine” condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia della Città dei Papi che, dal mese di giugno 2020 al mese di maggio 2021, hanno individuato alcune aree di spaccio di droga nella città Paliano (FR), nel nord della provincia di Frosinone, soprattutto nelle serate della movida. Le attività investigative svolte hanno permesso di scoprire l’esistenza di una fiorente e pericolosa attività di spaccio di stupefacenti del tipo cocaina, haschisch e marjuana, messa in atto dal 48enne. in concorso con altri. All’epoca dei fatti, il centro degli affari illeciti è stato individuato nei luoghi della movida, nel centro storico di Paliano (FR), nonché nelle vie delle contrade cittadine ove sono state occultate le dosi di stupefacente da spacciare alla giovane clientela. Nel corso delle indagini sono stati accertati oltre 400 episodi di cessioni di sostanze stupefacenti con il relativo sequestro di consistenti quantitativi di cocaina, di hashish e di marijuana. L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa Circondariale di Frosinone ove sconterà la pena inflitta dall’Autorità Giudiziaria.

FOTO rchivio

