CONDANNATO A PENA DETENTIVA DOMICILIARE, VIOLA LE PRESCRIZIONI IMPOSTEGLI: ARRESTATO E CONDOTTO IN CARCERE

Roccasecca – Doveva espiare una pena in regime di detenzione domiciliare, per reati contro la persona, minaccia a Pubblico Ufficiale e inosservanza di provvedimenti dell’Autorità. Questo è quanto aveva disposto la Procura di Cassino nel marzo scorso a carico di un 69enne di Roccasecca il quale, avendo violato le prescrizioni impostegli, su disposizione dell’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, nel pomeriggio di ieri è stato tratto in arresto. I militari della locale Stazione, hanno notificato all’uomo il “decreto di sospensione cautelativa della misura alternativa della detenzione domiciliare” e dato esecuzione al provvedimento, conducendo il 69enne presso la casa circondariale di Cassino, dove dovrà continuare ad espiare la citata pena detentiva.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

