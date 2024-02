Concorso VFP4 2024 Esercito, Marina, Aeronautica per 3.560 posti: Bando

È stato indetto il concorso VFP4 2024 finalizzato a reclutare 3.560 risorse nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare.

Il concorso è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, anche in rafferma annuale, in congedo per fine ferma.

I candidati devono essere under 30 e avere il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).

Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro il 2 marzo 2024.

Di seguito diamo tutte le informazioni utili sul concorso, mettiamo a disposizione il bando da scaricare e vi spieghiamo come inviare la domanda di ammissione, quali sono i requisiti necessari per candidarsi e le fasi della selezione pubblica.

BANDO CONCORSO VFP4 2024 ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA

Gli interessati al concorso VFP4 2024 nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare sono invitati a leggere con attenzione il BANDO (Pdf 2 MB).

Per completezza informativa, segnaliamo che il bando è stato pubblicato in questa pagina del portale inPA e anche sul portale concorsi online del Ministero della Difesa in questa sezione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le candidature al concorso VFP4 2024 devono essere presentate entro il 2 marzo 2024, esclusivamente online tramite il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa disponibile a questa pagina.

Per usufruire dei servizi del portale è necessario disporre di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) oppure di apposite chiavi di accesso già rilasciate dal portale dei concorsi al termine della procedura guidata di accesso.

I candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda.

È sempre utile, quando si partecipa a una selezione pubblica, dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, in quanto gli enti potrebbero comunicare con i candidati anche tramite PEC. Se sprovvisti, si può leggere in questo articolo come attivare una PEC da casa, in soli 30 minuti.

Di seguito spieghiamo come si svolge il concorso: la ripartizione dei posti disponibili, chi può candidarsi e quali requisiti deve avere, come avverrà la selezione.

CONCORSO VFP4 2024 PER 3.560 POSTI

Il Ministero della Difesa ha indetto, dunque, per il 2024, un concorso finalizzato a reclutare 3.560 VFP 4 nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell’Aeronautica Militare.

Il concorso è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, anche in rafferma annuale, in congedo per fine ferma, appartenenti ai seguenti blocchi di incorporazione:

N. 1.220 POSTI NELL’ESERCITO

1.184 posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;

6 per “Elettricista infrastrutturale”;

6 per “Idraulico infrastrutturale”;

4 per “Meccanico di mezzi e piattaforme”;

3 per “Fabbro”;

9 per “Muratore;

6 per “Falegname”;

1 per “Esploratore equestre”;

1 per “Artigliere equestre”.

Il reclutamento avverrà in una unica immissione, con prevista incorporazione – presumibilmente a partire dal mese di gennaio 2025.

1.554 POSTI NELLA MARINA MILITARE

1.130 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM);

424 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP).

Il reclutamento avverrà in una unica immissione, con prevista incorporazione – presumibilmente a partire dal mese di gennaio 2025.

786 POSTI NELL’AERONAUTICA MILITARE

Il reclutamento avverrà in unica immissione.

Si segnala che non è consentita la partecipazione al concorso per più Forze Armate e/o per più Corpi previsti dal bando.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA?

Per quanto riguarda l’Esercito, la domanda di partecipazione può essere presentata:

dai VFP1 in servizio incorporati con il bando di concorso 2022;

dai VFP1 incorporati con qualunque bando/blocco relativo ad anni precedenti al 2022;

dai VFP1 in servizio in rafferma;

dai VFP1 in congedo per fine ferma.

Per la Marina Militare, possono candidarsi:

VFP1 in servizio incorporati con il 1° e 2° blocco 2022;

VFP1 in servizio incorporati con qualunque bando/blocco relativo ad anni precedenti al 2022;

VFP1 in rafferma;

VFP1 in congedo per fine ferma.

Per l’Aeronautica Militare, la domanda di ammissione può essere inoltrata:

dai VFP1 in servizio incorporati con il 1° e 2° blocco 2022;

dai VFP1 in servizio incorporati con qualunque bando/blocco relativo ad anni precedenti al 2022;

dai VFP1 in servizio in rafferma;

dai VFP1 in congedo per fine ferma.

LEGGI ANCHE Concorsi Università del Sannio per 7 diplomati e laureati

REQUISITI RICHIESTI

Possono accedere al concorso VFP4 2024 coloro che hanno i requisiti elencati di seguito:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 30° anno di età;

diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione , licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti ai sensi dell’articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis) del Codice dell’Ordinamento Militare;

, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti ai sensi dell’articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis) del Codice dell’Ordinamento Militare; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;

anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna; non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale;

che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e sul portale unico del reclutamento (InPA);

in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e sul portale unico del reclutamento (InPA); esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

RISERVE DI POSTI

Il 10% dei posti disponibili di ogni immissione per ciascuna Forza Armata è riservato alle seguenti categorie previste dall’articolo 702 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

diplomati presso le Scuole Militari;

assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito italiano;

assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare;

assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori;

assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri;

figli di militari deceduti in servizio.

COME SI SVOLGE LA SELEZIONE

I concorrenti verranno selezionati attraverso il superamento di:

una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale;

gli accertamenti, nell’ambito di ciascuna Forza Armata, dell’idoneità psico-fisica e attitudinale , nonché delle prove di efficienza fisica (ove previste) con parametri differenziati per uomini e donne;

nell’ambito di ciascuna Forza Armata, , nonché delle (ove previste) con parametri differenziati per uomini e donne; la valutazione dei titoli.

PROVA DI SELEZIONE A CARATTERE CULTURALE, LOGICO-DEDUTTIVO E PROFESSIONALE

La prova di selezione per i candidati di tutte le Forze Armate interessate sarà effettuata in un’unica sessione interforze, anche in modalità digitale, e consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie, secondo i numeri sotto indicati:

10 di matematica (4 di aritmetica, 3 di algebra, 3 di geometria);

20 di italiano;

5 di cittadinanza e costituzione;

10 di ordinamento e regolamenti militari;

5 di storia;

5 di geografia;

5 di scienze;

10 di inglese;

30 di deduzioni logiche.

ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E PROVE DI EFFICIENZA FISICA

Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono:

accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente.

Per il personale in servizio, l’Ente o Reparto di appartenenza dovrà provvedere alla compilazione del modello riportato in allegato F1 al presente bando per l’Esercito e in allegato F2 l’Aeronautica Militare e F3 per la Marina Militare, secondo le modalità specificate nei rispettivi allegati di Forza Armata. I candidati in servizio nella Marina Militare, secondo quanto stabilito nell’Appendice Marina Militare di cui all’Allegato B al bando, dovranno avere in corso di validità l’idoneità psico-fisica periodica biennale al servizio militare incondizionato.

I candidati in congedo, invece, dovranno presentare un certificato di stato di buona salute –conforme al modello riportato in allegato G al bando rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a sei mesi, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;

per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente. Per il personale in servizio, l’Ente o Reparto di appartenenza dovrà provvedere alla compilazione del modello riportato in allegato F1 al presente bando per l’Esercito e in allegato F2 l’Aeronautica Militare e F3 per la Marina Militare, secondo le modalità specificate nei rispettivi allegati di Forza Armata. I candidati in servizio nella Marina Militare, secondo quanto stabilito nell’Appendice Marina Militare di cui all’Allegato B al bando, dovranno avere in corso di validità l’idoneità psico-fisica periodica biennale al servizio militare incondizionato. I candidati in congedo, invece, dovranno presentare un certificato di stato di buona salute –conforme al modello riportato in allegato G al bando rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a sei mesi, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti; accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

I candidati saranno altresì sottoposti alle prove di efficienza fisica secondo le modalità riportate negli allegati “A” e “H1” per l’Esercito, e allegati C e H2 per l’Aeronautica Militare.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli da valutare per ciascuna Forza Armata e il punteggio, espresso in centesimi, da attribuire agli stessi sono indicati nei rispettivi allegati di Forza Armata al bando.

I titoli valutabili devono essere ricompresi nelle seguenti tipologie:

periodi di servizio prestati in qualità di VFP1 ovvero in rafferma (decorrenza amministrativa);

missioni in territorio nazionale e all’estero;

valutazione relativa all’ultimo documento caratteristico;

riconoscimenti, ricompense e benemerenze;

titolo di studio;

eventuali altri attestati, brevetti e abilitazioni possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere diverse da quella inglese (accertata ai sensi dell’articolo 9 del bando);

ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni.

COME PREPARARSI, MANUALE

Per affrontare la selezione del concorso volontari VFP 4 2024 nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare è necessario prepararsi per la prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale studiando tutte le materie previste nel bando.

E’ disponibile il manuale per la preparazione completa del programma d’esame, acquistabile in questa pagina.

Nel volume ci sono anche simulazioni della prova d’esame con quesiti (analoghi a quelli della banca dati ufficiale) che permettono di esercitarsi in vista del concorso. In omaggio con l’acquisto del manuale c’è un software di simulazione online.

SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

Attraverso il proprio profilo nel portale dei concorsi, ogni candidato può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni, che è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo e in un’area privata, nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale.

La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale si svolgerà nel luogo, nei giorni e secondo le modalità specificate nei calendari predisposti dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, che saranno successivamente pubblicati – mediante avviso – nel portale e nei siti internet del Ministero della Difesa, anche con avviso pubblicato nel portale InPA.

Le graduatorie di merito saranno rese note nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della Difesa e verranno altresì pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa. Dell’avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pubblicato nel portale InPA, contenente il collegamento ipertestuale utile per la consultazione dello stesso Giornale Ufficiale della Difesa.

FOTO E FONTE TICONSIGLIO.COM