Concorso Polizia di Stato, si cercano 1.500 allievi: la domanda, i requisiti e le scadenze

È possibile partecipare a un concorso pubblico della Polizia di Stato: si cercano 1.500 allievi vice ispettori da assumere. Le domande di partecipazione possono essere presentate dalle ore 00.00 del 1 aprile 2025 alle ore 23.59 del 30 aprile 2025. Per farlo è necessario accedere alla sezione concorsi del portale della Polizia di Stato o su InPa, il portale unico del reclutamento.

I requisiti

Per poter presentare la domanda di candidatura e poter accedere al concorso per l’assunzione di allievi vice ispettori è necessario possedere alcuni requisiti, vale a dire avere la cittadinanza italiana, essere in possesso del diploma di scuola superiore (per iscriversi a corsi di laurea) e non aver ancora compiuto 28 anni. Il limite di età è elevato in relazione all’effettivo servizio militare prestato, fino a un massimo di tre anni. Per i candidati che hanno già un ruolo all’interno dell’Amministrazione civile il limite è di 35 anni, mentre non c’è alcun limite per coloro che appartengono al corpo di polizia già da tre anni.Come specifica il bando, non sarà possibile partecipare al concorso nel caso il candidato sia stato destituito o dispensato dall’impiego in una pubblica amministrazione.

La selezione: le fasi

Il candidato dovrà affrontare diversi fasi di selezione. La prima è una prova scritta, un questionario con domande a risposta multipla su diversi argomenti, tra cui diritto penale, processuale penale e costituzionale. A seguire una prova orale su queste tre materie, come riportato da Today, oltre che diritto amministrativo e civile. Inoltre, si verificherà la conscenza della lingua inglese attraverso la traduzione di un testo (senza dizionario) e una parte di conversazione. La prova orale comprende, infine, una verifica delle conoscenze informatiche del candidato. Ci sono poi delle prove fisiche: tramite una serie di esercizi saranno valutate forza e resistenza. Il candidato dovrà poi sottoporsi a delle visite mediche per accertarsi che il suo profilo sanitario sia compatibile con la posizione.

Come presentare domanda

Per poter partecipare al concorso è necessario compilare e presentare la domanda entro il 30 aprile 2025 tramite il portale della polizia di Stato o su Inpa accertando la propria identi tà tramite il sistema pubblico di identità digitale, lo Spid, o la carta di identità elettronica. Almeno 250 posti sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, altri 250 agli appartenenti ai ruoli della polizia di Stato con almeno trre anni di anzianità di effettivo servizio.

