Concorso Polizia di Stato 2026: 4400 posti per allievi agenti, aperto anche a civili diplomati

È stato indetto il Concorso della Polizia di Stato nel 2026 per Allievi Agenti finalizzato alla copertura di 4400 posti.

La selezione pubblica è aperta sia ai civili diplomati (in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado) che ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate.

È possibile candidarsi entro il 29 maggio 2026.

Il nuovo concorso della Polizia di Stato 2026 prevede pertanto la selezione di 4400 allievi agenti.

Il concorso è suddiviso nelle seguenti procedure:

n. 2398 posti riservati ai cittadini provenienti dalla vita civile – Codice concorso “AG20261” , in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato;



, in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato; n. 1962 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate – Codice concorso “VFP2026”, che siano o siano stati in una delle seguenti condizioni:

– volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFPI);

– volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, in rafferma annuale o in congedo al termine della naturale scadenza della ferma annuale;

– volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, che abbiano prestato servizio quale VFP1;

che siano o siano stati in una delle seguenti condizioni: – volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFPI); – volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, in rafferma annuale o in congedo al termine della naturale scadenza della ferma annuale; – volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, che abbiano prestato servizio quale VFP1; n. 40 posti riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) – Codice concorso “BIL2026”, di livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio d’Europa.

Per accedere al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato 2026 è necessario possedere i requisiti che elenchiamo di seguito:

aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione (i limiti anagrafici massimi fissati sono elevati di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a 3 anni):

– il 26° anno di età, se concorrenti per i posti destinati ai cittadini provenienti dalla vita civile;

– il 25° anno di età, se concorrenti per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate;

– il 26° anno di età, se concorrenti per i posti riservati ai possessori dell’Attestato di bilinguismo;

e non aver compiuto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione (i limiti anagrafici massimi fissati sono elevati di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a 3 anni): – il 26° anno di età, se concorrenti per i posti destinati ai cittadini provenienti dalla vita civile; – il 25° anno di età, se concorrenti per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate; – il 26° anno di età, se concorrenti per i posti riservati ai possessori dell’Attestato di bilinguismo; cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, o possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova scritta. Per i soli VFP delle Forze armate in servizio al 31 dicembre 2020 o congedati entro tale data è richiesto, se concorrono per i posti loro riservati, il diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente;

o equipollente che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, o possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova scritta. Per i soli VFP delle Forze armate in servizio al 31 dicembre 2020 o congedati entro tale data è richiesto, se concorrono per i posti loro riservati, il diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente; possesso delle qualità di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001;

previste dall’articolo 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001; efficienza fisica e idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica;

all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica; per i volontari delle Forze armate in congedo, aver completato un anno di servizio continuativo quale VFP1 o VFPI, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.

Non sono ammessi al concorso:

coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico­fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell’estinzione del rapporto d’impiego prevista dall’articolo 32-quinquies del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;

coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;

coloro i quali sono stati o sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;

sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall’impiego ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l’irrogazione della stessa sanzione;

sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare.

l concorso della Polizia di Stato 2026 per 4400 allievi agenti si svolgerà attraverso le seguenti fasi selettive:

prova scritta d’esame;

accertamento dell’efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità psico-fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

prova d’esame facoltativa in lingua straniera;

valutazione dei titoli.

PROVA SCRITTA

Consiste nel rispondere a un questionario articolato in domande a risposta sintetica o con risposta a scelta multipla. I quiz verteranno sugli argomenti indicati nel bando.

Le banche dati sono pubblicate sul sito istituzionale della Polizia di Stato, nella sezione dedicata al concorso, almeno 20 giorni prima dell’inizio dello svolgimento della prova d’esame.

Almeno una settimana prima dello svolgimento della prova d’esame sono anche pubblicate le “Modalità per lo svolgimento della prova scritta”.

Per sostenere la prova d’esame scritta i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato il 1° luglio 2026 sempre sul predetto sito internet.

ACCERTAMENTI DELL’EFFICIENZA FISICA

I candidati risultati idonei alla prova d’esame scritta (nel numero indicato nel bando), saranno convocati per essere sottoposti agli accertamenti dell’efficienza fisica in base al calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale:

il giorno 10 agosto 2026 per i candidati civili e per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo;

per i candidati civili e per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo; il giorno 9 dicembre 2026 per i volontari delle Forze Armate.

ACCERTAMENTI FISICI E PSICHICI

I candidati risultati idonei all’accertamento dell’efficienza fisica saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, cioè a un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalità e i tempi indicati nelle “Modalità per l’accertamento dei requisiti psico – fisici” almeno una settimana prima dell’inizio degli accertamenti.

ACCERTAMENTI ATTITUDINALI

Negli accertamenti attitudinali i candidati sono sottoposti ad una indagine conoscitiva e valutativa finalizzata a verificarne l’attitudine allo svolgimento dei compiti connessi all’attività di polizia.

PROVA FACOLTATIVA IN LINGUA STRANIERA

La prova facoltativa, a cui verranno ammessi i soli candidati che avranno superato la prova scritta d’esame e i previsti accertamenti obbligatori, è volta ad accertare la conoscenza di una delle lingue straniere, scelte dal candidato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, tra le lingue araba (MSA), cinese mandarino, russa o albanese.

La prova consiste nella traduzione scritta di un testo dall’italiano alla lingua prescelta e nella lettura di un brano oggetto di conversazione con l’esperto di lingua straniera che ne valuterà la comprensione.

Per sostenere la prova i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul sito internet della Polizia di Stato:

il giorno 18 dicembre 2026 per i candidati civili e per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo;

per i candidati civili e per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo; il giorno 13 aprile 2027 per i volontari delle Forze Armate.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda per partecipare al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato 2026 deve essere presentata entro il 29 maggio 2026, esclusivamente per via telematica attraverso il Portale concorsi della Polizia di Stato, collegandosi al link presente in questa pagina (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”).

I concorrenti devono disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso. Chi non ha una PEC può leggere in questa pagina come attivarne una immediatamente, online, anche da smartphone.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID o CIE. Mettiamo a disposizione la GUIDA (Pdf 4 MB) alla compilazione della domanda.

BANDO CONCORSO POLIZIA DI STATO 2026

Per tutti i dettagli sul concorso per 4400 allievi agenti Polizia di Stato 2026 vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente il BANDO (Pdf 15 MB).

Per completezza informativa segnaliamo che il bando è stato pubblicato anche in questa sezione del sito web dell’Ente e in questa pagina del portale inPA.

FOTO E FONTE TICONSIGLIO.COM