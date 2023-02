Concorso Polizia di Stato 2023 per 2.138 Allievi Agenti (VFP1 e VFP4), Bando

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha indetto il concorso 2023 della Polizia di Stato per Allievi agenti.

Il bando è finalizzato alla copertura di 2.138 posti ed è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo (VFP1, VFP4). La selezione pubblica è rivolta a giovani candidati diplomati.

Gli interessati alla procedura concorsuale devono presentare la domanda di partecipazione entro il 2 marzo 2023. Di seguito diamo tutte le informazioni utili su selezione, requisiti e come presentare la domanda di ammissione; inoltre rendiamo disponibile il bando da scaricare.

CONCORSO POLIZIA DI STATO 2023 PER 2138 POSTI, ALLIEVI AGENTI

Il concorso della Polizia di Stato 2023 per Allievi Agenti è rivolto a candidati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

volontari in ferma prefissata di un anno ( VFP1 ) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;

) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale; volontari in ferma prefissata di un anno ( VFP1 ) collocati in congedo al termine della ferma annuale;

) collocati in congedo al termine della ferma annuale; volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

REQUISITI

Ai candidati al concorso per Allievi agenti della Polizia di Stato si richiede il possesso dei requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

avere compiuto 18 anni e non avere compiuto 26 anni . Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di 3 anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati;

. Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di 3 anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati; diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente, che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d’esame scritta;

o equipollente, che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d’esame scritta; possesso delle qualità di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

per i volontari delle Forze armate che risultavano in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020, diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 2, comma 2 del bando;

efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi a partecipare coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, o destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell’estinzione del rapporto d’impiego prevista dall’articolo 32-quinquies del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare.

Inoltre, non sono ammessi neppure coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta o che hanno assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

Non possono partecipare nemmeno quanti sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato o che sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall’impiego o nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l’irrogazione della stessa sanzione.

Non possono accedere, infine, coloro che sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali oppure per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare.

RISERVE

Si precisa che tra i posti a concorso 19 sono riservati ai concorrenti volontari delle Forze Armate in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) di livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Possono partecipare alla riserva anche coloro che hanno un attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) che non hanno prestato il servizio militare, purché posseggano sia il diploma di scuola secondaria di II grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, o equipollenti, oppure siano in grado di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d’esame scritta, sia dell’attestato di bilinguismo di corrispondente livello.

Se i posti riservati non verranno coperti per mancanza di aventi diritto, saranno assegnati agli altri candidati idonei secondo l’ordine decrescente della graduatoria finale di merito.

SELEZIONE

La procedura selettiva del concorso della Polizia di Stato per Allievi agenti 2023 si svolgerà in base alle seguenti fasi:

prova d’esame scritta;

prova di efficienza fisica;

accertamenti dell’idoneità psico-fisica;

accertamenti dell’idoneità attitudinale;

valutazione dei titoli.

Segnaliamo che il mancato superamento della prova d’esame scritta o di efficienza fisica o di uno degli accertamenti comporta l’esclusione dal concorso.

PROVA SCRITTA

La prova d’esame scritta consisterà in un questionario con domande a risposta sintetica o con risposta a scelta multipla su:

argomenti di cultura generale;

materie di cui all’art. 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della difesa 22 febbraio 2006;

conoscenza della lingua inglese;

conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La prova si intenderà superata con una votazione non inferiore a 6/10.

La banca dati ufficiale sarà pubblicata sul sito della Polizia di Stato almeno 20 giorni prima dell’inizio della prova scritta.

TITOLI VALUTABILI

Saranno valutati, unicamente nei confronti dei candidati risultati idonei alle prove e agli accertamenti, i soli titoli conseguiti durante il periodo di servizio svolto da volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, secondo le seguenti categorie:

valutazione del periodo di servizio svolto in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;

missioni in teatro operativo fuori area;

valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;

riconoscimenti, ricompense e benemerenze;

titoli di studio;

conoscenza accertata secondo standard NATO di una o più lingue straniere, oppure possesso di certificati o attestati che dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere;

esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;

numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;

eventuali altri attestati e brevetti.

DOMANDA DI AMMISSIONE La domanda di partecipazione al concorso Polizia di Stato 2023 per Allievi agenti deve essere compilata esclusivamente online utilizzando la procedura informatica raggiungibile da questa pagina, entro il 2 marzo 2023. I candidati potranno accedere alla procedura informatica attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite CIE (Carta di identità elettronica), rilasciata dal comune di residenza. Segnaliamo, inoltre, che è necessario avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato, da utilizzare per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso. I candidati che ne sono sprovvisti possono attivare un indirizzo PEC in soli 30 minuti, le informazioni in questo articolo. Ogni altro dettaglio sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione è indicato nel bando che alleghiamo di seguito. BANDO 2023 CONCORSO POLIZIA DI STATO ALLIEVI AGENTI Tutti gli interessati al concorso 2023 per Allievi agenti della Polizia di Stato sono invitati a leggere con attenzione il BANDO (Pdf 5 Mb), pubblicato sul sito della Polizia di Stato nella pagina dedicata al concorso. Oltre al bando, rendiamo disponibile la Guida per la compilazione della domanda (Pdf 2 Mb) e le Istruzioni per la trasmissione della documentazione (Pdf 250 Kb). SUCCESSIVE COMUNICAZIONI La sede, la data e l’orario della prova scritta saranno comunicati il 2 maggio 2023 sul sito istituzionale della Polizia di Stato, nella pagina dedicata al concorso, con relativo avviso sul portale inPA. I candidati risultati idonei alla prova scritta saranno convocati per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica e all’eventuale successivo accertamento dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale, in base al calendario che sarà pubblicato sul sito della Polizia di Stato il 30 giugno 2023. Il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito della Polizia di Stato, con avviso di pubblicazione sul Portale unico del reclutamento “inPA”. CORSO DI FORMAZIONE I vincitori saranno ammessi alla frequenza di un corso di formazione. Al termine del corso, gli allievi agenti della Polizia di Stato saranno assegnati presso sedi di servizio diverse dalla regione d’origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe.

Fonte Ticonsiglio.com – foto archivio