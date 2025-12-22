Concorso per 46 Atleti per il gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro: Bando 2026

È stato indetto il concorso per Atleti della Polizia di Stato 2026 per il reclutamento di 46 unità che saranno assegnate ai gruppi sportivi delle Fiamme Oro.

I vincitori della procedura concorsuale, rivolta ad atleti (civili) in possesso di licenza media, saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, con la qualifica di Agente.

La scadenza per l’invio delle domande di partecipazione è fissata al giorno 17 gennaio 2026.

POSTI CONCORSO ATLETI POLIZIA DI STATO FIAMME ORO 2026

Il concorso indetto dalla Polizia di Stato è riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano – o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati nel bando.

I 46 posti messi a concorso sono così ripartiti:

n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina arrampicata sportiva, specialità speed Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (Codice D01-252);



disciplina specialità Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (Codice D01-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specialità 200 mt – Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice D02-252);



disciplina specialità Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice D02-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specialità 400 mt – Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice D03-252);



disciplina specialità Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice D03-252); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialità 400 mt ostacoli -Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice D04-252);



disciplina specialità -Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice D04-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina badminton, specialità singolo – Federazione Italiana Badminton (Codice D05-252);



disciplina specialità Federazione Italiana Badminton (Codice D05-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo — mountain bike, specialità cross country olimpico (XCO) – Federazione Ciclistica Italiana (Codice D06-252);



disciplina specialità Federazione Ciclistica Italiana (Codice D06-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su pista, specialità keirin Federazione Ciclistica Italiana (Codice D07-252);



disciplina specialità Federazione Ciclistica Italiana (Codice D07-252); n. 1 atleta, di sesso maschile/femminile, disciplina equitazione, specialità salto ostacoli – Federazione Italiana Sport Equestri (Codice D08-252);



disciplina specialità – Federazione Italiana Sport Equestri (Codice D08-252); n. 2 atlete, di sesso femminile, disciplina ginnastica artistica, specialità all around -Federazione Ginnastica d’Italia (Codice D09-252);



disciplina specialità -Federazione Ginnastica d’Italia (Codice D09-252); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina ginnastica artistica, specialità cavallo con maniglie – Federazione Ginnastica d’Italia (Codice D10-252);



disciplina specialità Federazione Ginnastica d’Italia (Codice D10-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ginnastica ritmica, specialità all around -Federazione Ginnastica d’Italia (Codice D11-252);



disciplina specialità -Federazione Ginnastica d’Italia (Codice D11-252); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina judo, categoria kg -90 – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice D12-252);



disciplina categoria Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice D12-252); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina judo, categoria kg -60 – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice D13-252);



disciplina categoria Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice D13-252); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina karate specialità kumite categoria 68 kg -Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice D14-252);



disciplina specialità categoria -Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice D14-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina karate specialità kata – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice D15-252);



disciplina specialità Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice D15-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina lotta femminile, categoria kg 57 – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice D16-252);



disciplina categoria Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice D16-252); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina lotta stile libero, categoria kg 70 – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice D17-252);



disciplina categoria Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice D17-252); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 400 mt misti e 200 mt stile libero – Federazione Italiana Nuoto (Codice D18-252);



disciplina specialità Federazione Italiana Nuoto (Codice D18-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialità 50 mt rana e 100 mt rana -Federazione Italiana Nuoto (Codice D19-252);



disciplina specialità -Federazione Italiana Nuoto (Codice D19-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialità 50 mt stile libero e 100 mt stile libero – Federazione Italiana Nuoto (Codice D20-252);



disciplina specialità Federazione Italiana Nuoto (Codice D20-252); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 50 mt dorso – Federazione Italiana Nuoto (Codice D21-252);



disciplina specialità Federazione Italiana Nuoto (Codice D21-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialità 200 mt rana – Federazione Italiana Nuoto (Codice D22-252);



disciplina specialità Federazione Italiana Nuoto (Codice D22-252); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto artistico, specialità duo misto tecnico e duo misto libero – Federazione Italiana Nuoto (Codice D23-252);



disciplina specialità Federazione Italiana Nuoto (Codice D23-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto artistico, specialità duo misto tecnico e duo misto libero – Federazione Italiana Nuoto (Codice D24-252);



disciplina specialità Federazione Italiana Nuoto (Codice D24-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto artistico, specialità squadra tecnica -Federazione Italiana Nuoto (Codice D25-252);



disciplina specialità -Federazione Italiana Nuoto (Codice D25-252); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto per salvamento, specialità 100 mt percorso misto, 50 mt trasporto manichino, 200 mt nuoto con ostacoli – Federazione Italiana Nuoto (Codice D26-252);



disciplina specialità Federazione Italiana Nuoto (Codice D26-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto pinnato, specialità 400 mt — 800 mt —1500 mt monopinna – Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (Codice D27-252);



disciplina specialità Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (Codice D27-252); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pesistica, categoria kg 65 – Federazione Italiana Pesistica (Codice D28-252);



disciplina categoria Federazione Italiana Pesistica (Codice D28-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria kg 60 – Federazione Pugilistica Italiana (Codice D29-252);



disciplina categoria Federazione Pugilistica Italiana (Codice D29-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria kg 75 – Federazione Pugilistica Italiana (Codice D30-252);



disciplina categoria Federazione Pugilistica Italiana (Codice D30-252); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria kg 75 Federazione Pugilistica Italiana (Codice D31-252);



disciplina categoria Federazione Pugilistica Italiana (Codice D31-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria kg 70 Federazione Pugilistica Italiana (Codice D32-252);



disciplina categoria Federazione Pugilistica Italiana (Codice D32-252); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria kg 50 Federazione Pugilistica Italiana (Codice D33-252);



disciplina categoria Federazione Pugilistica Italiana (Codice D33-252); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo tallonatore n. 2 – Federazione Italiana Rugby (Codice D34-252);



disciplina ruolo Federazione Italiana Rugby (Codice D34-252); n. 2 atleti, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo trequarti centro n. 12-13 – Federazione Italiana Rugby (Codice D35-252);



disciplina ruolo Federazione Italiana Rugby (Codice D35-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina scherma, specialità sciabola – Federazione Italiana Scherma (Codice D36-252);



disciplina specialità Federazione Italiana Scherma (Codice D36-252); n. 2 atlete, di sesso femminile, disciplina sci alpino, specialità slalom gigante -Federazione Italiana Sport Invernali (Codice D37-252);



disciplina specialità -Federazione Italiana Sport Invernali (Codice D37-252); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a volo, specialità skeet — Federazione Italiana Tiro A Volo (Codice D38-252);



disciplina specialità Federazione Italiana Tiro A Volo (Codice D38-252); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a volo, specialità fossa olimpica, mixed team — Federazione Italiana Tiro A Volo (Codice D39-252);



disciplina specialità Federazione Italiana Tiro A Volo (Codice D39-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina tiro con l’arco, specialità arco compound, “tiro alla targa” – Federazione Italiana Tiro con l’Arco (Codice D40-252);



disciplina specialità Federazione Italiana Tiro con l’Arco (Codice D40-252); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina tiro con l’arco, specialità arco compound, “tiro alla targa” – Federazione Italiana Tiro con l’Arco (Codice D41-252);



disciplina specialità Federazione Italiana Tiro con l’Arco (Codice D41-252); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina triathlon, specialità triathlon olimpico e mixed relay — Federazione Italiana Triathlon (Codice D42-252);



disciplina specialità Federazione Italiana Triathlon (Codice D42-252); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina vela, specialità ILCA 6 – Federazione Italiana Vela (Codice D43-252).

I vincitori del concorso sono nominati allievi Agenti della Polizia di Stato e ammessi alla frequenza del corso di formazione.

REQUISITI CONCORSO ATLETI POLIZIA DI STATO

Possono partecipare al concorso per atleti delle Fiamme Oro indetto dalla Polizia di Stato 2026 i candidati in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici ;

aver compiuto il 17esimo anno di età e non aver compiuto il 35esimo anno di età;

diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente;

o equipollente; possesso delle qualità di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del d.lgs. n.165/2001;

essere riconosciuti da parte del CONI o dalle Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale;

o dalle Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale; possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati nel bando (titoli sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali) e acquisiti negli ultimi dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del bando;

elencati nel bando (titoli sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali) e acquisiti negli ultimi dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica.

Ricordiamo che una possibile causa di esclusione dal concorso è la presenza di tatuaggi e piercing. Per maggiori informazioni vi consigliamo di leggere l’approfondimento con le regole per i tatuaggi nei concorsi Militari e di Polizia.

COME AVVIENE LA SELEZIONE I candidati ammessi al concorso saranno convocati per essere sottoposti a: accertamenti psico – fisici;

I candidati ammessi al concorso saranno convocati per essere sottoposti a: accertamenti psico – fisici;

accertamenti attitudinali (per sapere in cosa consistono, come vengono valutati e per prepararsi al meglio è disponibile la guida sugli accertamenti attitudinali nei concorsi militari e di Polizia). Successivamente, per coloro che risulteranno idonei a tutti gli accertamenti, è prevista la valutazione dei titoli. La Commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali ed acquisiti negli ultimi dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del bando. Per tutti i dettagli relativi alla procedura selettiva, si rimanda alla lettura attenta del bando. COME PRESENTARE LA DOMANDA La domanda di ammissione al concorso Polizia di Stato per atleti deve essere compilata e presentata entro e non oltre il giorno 17 gennaio 2026 esclusivamente online, mediante la procedura telematica disponibile sul Portale concorsi della Polizia di Stato, presente in questa pagina. I candidati devono possedere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Chi non ha una PEC può leggere in questa pagina come attivarne una immediatamente, online, anche da smartphone. L'accesso alla procedura potrà essere effettuato con SPID oppure CIE in una delle modalità tra: desktop, mobile oppure desktop con smartphone. Ricordiamo infine che per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con le modalità sopra indicate da uno dei genitori, purché esercente la responsabilità genitoriale, o, in mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore, intendendosi acquisito l'assenso alla sottoposizione ai prescritti accertamenti dell'idoneità psico – fisica e attitudinale. BANDO CONCORSO 46 ATLETI POLIZIA DI STATO 2026 Per tutti i dettagli sul concorso vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente il BANDO (Pdf 10 MB). Per completezza informativa segnaliamo che l'avviso di selezione è stato pubblicato in questa sezione del sito web dell'Ente e in questa pagina del portale inPA. I candidati saranno convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, in base al calendario che sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Polizia di Stato il 28 gennaio 2026. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti della documentazione sanitaria indicata nel bando, a pena di esclusione. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Portale unico del reclutamento, tutte le comunicazioni, i provvedimenti e le disposizioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicate sul sito istituzionale della Polizia di Stato con valore di notifica ai candidati.