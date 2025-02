Concorso per 43 Ufficiali Marina Militare, nomina diretta: Bando 2025

REQUISITI GENERALI RICHIESTI

Possono partecipare al concorso Marina Militare 2025 per 43 Ufficiali quanti possiedono i requisiti sotto elencati:

non abbiano superato il giorno di compimento del:

– 40° anno di età, se Ufficiali in Ferma Prefissata dell’Esercito, della Marina Militare o dell’Aeronautica Militare che abbiano completato un anno di servizio in tale posizione o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento;

– 34° anno di età , se Ufficiali in Ferma Prefissata dell’Arma dei Carabinieri che abbiano completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento dell’Arma dei Carabinieri;

– se non appartenenti alle predette categorie: 35° anno di età (oppure 38° anno di età esclusivamente per i 2 posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c, numero 1);

siano cittadini italiani;

godano dei diritti civili e politici;

non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;

se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a prestare servizio sostitutivo civile;

non siano stati condannati per delitti non colposi a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, o non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

se militari, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale;

non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

abbiano tenuto condotta incensurabile;

non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

Ricordiamo che una possibile causa di esclusione dal concorso è la presenza di tatuaggi e piercing. Per maggiori informazioni vi consigliamo di leggere l’approfondimento con le regole per i tatuaggi nei concorsi Militari e di Polizia.

REQUISITI SPECIFICI

In base alla selezione per la quale concorrono, i candidati devono possedere anche i seguenti requisiti specifici:

1) SOTTOTENENTI DI VASCELLO DEL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA

N. 1 posto per la specialità genio navale:

LM-28 (classe delle lauree magistrali in ingegneria elettrica), LM-33 (classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica), LM-34 (classe delle lauree magistrali in ingegneria navale);

N. 2 posti per la specialità armi navali TC/AER:

LM-20 (classe delle lauree in ingegneria aerospaziale e astronautica), LM-27 (classe delle lauree in ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (classe delle lauree in Ingegneria Elettronica);

N. 2 posti per la specialità infrastrutture:

LM-4 (classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 (classe delle lauree magistrali in ingegneria civile), LM-24 (classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (classe delle lauree magistrali in ingegneria della sicurezza), LM-35 (classe delle lauree magistrali in ingegneria per l’ambiente e il territorio) e LM-48 (classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio di una delle seguenti professioni:

– architetto;

– pianificatore territoriale;

– ingegnere civile e ambientale.

2) SOTTOTENENTI DI VASCELLO DEL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA PER SPECIALITÀ ARMI NAVALI, DA IMPIEGARE NEI DOMINI CYBER E SPAZIO DELLA DIFESA

N. 3 posti per laurea magistrale/specialistica in ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20);

N. 7 posti per laurea magistrale/specialistica in ingegneria elettronica (LM-29), ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), ingegneria dell’Automazione (LM-25);

N. 7 posti per laurea magistrale/specialistica in ingegneria informatica (LM-32), informatica (LM-18), sicurezza informatica (LM-66);

N. 1 posto per laurea magistrale/specialistica in Fisica (LM-17).

N. 3 posti per laurea magistrale in Matematica (LM-40), laurea magistrale in Modellistica Matematico – Fisica per l’Ingegneria (LM-44) e laurea magistrale in Data Science (LM-Data).

3) UFFICIALI DEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO – MEDICI

N. 2 tenenti di vascello:

LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia);

una delle specializzazioni di cui alla parte II dell’Allegato B al D.Lgs. 368/1999;

abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo;

N. 2 sottotenenti di vascello, medico non specialista:

LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia);

abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo.

4) SOTTOTENENTI DI VASCELLO DEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO

LM-16 (classe delle lauree magistrali in finanza), LM-56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia) e LM-77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico aziendali, LM-62 (classe delle lauree magistrali in scienze della politica) e LMG/01 (classe delle lauree magistrali in giurisprudenza).

5) SOTTOTENENTI DI VASCELLO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

N. 2 posti per laureati in giurisprudenza (LMG/01), scienze dell’Economia (LM56), classe delle lauree in scienze economico aziendali (LM-77), classe delle lauree in scienze della politica (LM-62);

N. 2 posti per laureati in ingegneria informatica (LM-32), informatica (LM-18), sicurezza informatica (LM-66), ingegneria elettronica (LM-29), ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), ingegneria dell’automazione (LM-25), matematica (LM40), fisica (LM-17), data science (LM-DATA);

N. 2 posti per laureati in ingegneria gestionale (LM-31);

N. 2 posti per laureati in biologia (LM-06), scienze chimiche (LM-54);

N. 2 posti per laureati in ingegneria civile (LM-23), ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), ingegneria della sicurezza (LM-26), ingegneria per l’ambiente ed il territorio (LM-35), pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistico ambientale (LM-48), architettura del paesaggio (LM-03), architettura e ingegneria edile-architettura (LM04).

Sono ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i precedenti ordinamenti.

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza o di equivalenza.

