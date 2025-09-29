Concorso per 17 Atleti Allievi Carabinieri Centro Sportivo dell’Arma: Bando 2025

È stato indetto il concorso pubblico per il reclutamento di 17 Allievi Carabinieri in qualità di atleti, per le esigenze del Centro Sportivo dell’Arma.

Le discipline e le specialità sportive dei posti da ricoprire sono varie. Il titolo di studio richiesto per accedere alla selezione pubblica è il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media).

È possibile inviare la domanda di partecipazione entro il 24 ottobre 2025.

Di seguito presentiamo in modo chiaro e dettagliato quali sono i requisiti richiesti, come si svolge la selezione, come presentare la domanda di partecipazione e rendiamo disponibile il bando pubblico da scaricare e consultare.

Il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri ha pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di 17 carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti.

La selezione è riservata ad atleti di interesse nazionale riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al medesimo comitato

I posti sono ripartiti nelle discipline / specialità di seguito indicate:

ARTI MARZIALI – (F.I.T.A. – Federazione Italiana Taekwondo):

– 1 atleta di sesso maschile specialità “COMBATTIMENTO” Categoria “+87 KG”;

– 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “JUDO”, Categoria “-60 KG”;

– 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “KARATE” specialità “KUMITE”, Categoria “-55 KG”;

– 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “LOTTA GRECO ROMANA”, Categoria “-60 KG”;

– 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “JUDO”, Categoria “-48 KG”;

– 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “KARATE” specialità “KUMITE”, Categoria “-67

KG”;

– 1 atleta di sesso maschile specialità “OTTO SENIOR BORDATA PARI”;

– 1 atleta di sesso femminile specialità “QUATTRO SENZA BORDATA PARI”;

NUOTO – (F.I.N. – Federazione Italiana Nuoto):

– 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “NUOTO” specialità “50 DORSO”;

– 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “NUOTO” specialità “200 MT RANA”;

– 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “NUOTO IN ACQUE LIBERE – 10 KM”;

– 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “TUFFI”, specialità “PIATTAFORMA”;

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità “PISTOLA A MT 10”;

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità “SALTO IN ALTO”;

– 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “BIATHLON”;

– 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “SCI ALPINISMO”;

– 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “SALTO SPECIALE”.

Al concorso possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

aver compiuto i 17 anni e non aver superato il giorno di compimento del 24° anno (per coloro che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio militare, il limite massimo d’età è elevato a 25 anni);

Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media);

aver conseguito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di scadenza della presentazione delle domande, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI nella disciplina / specialità per la quale si intende concorrere. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2024 se relativi all’ultima edizione della manifestazione pluriennale effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della domanda;

certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI nella disciplina / specialità per la quale si intende concorrere. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2024 se relativi all'ultima edizione della manifestazione pluriennale effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della domanda;

avere, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;

non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione, non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione.

Ricordiamo che una possibile causa di esclusione dal concorso è la presenza di tatuaggi e piercing. Per ulteriori dettagli in merito, vi suggeriamo di leggere l’approfondimento con le regole per i tatuaggi nei concorsi Militari e di Polizia.

COME AVVIENE LA SELEZIONE

Il concorso prevede l’espletamento delle seguenti fasi:

accertamenti per la verifica dell’idoneità psico – fisica;

accertamenti attitudinali;

valutazione dei titoli.

ACCERTAMENTI PSICO – FISICI

I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione saranno convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri per essere sottoposti ad accertamenti psico – fisici, per la verifica dell’idoneità psico – fisica al servizio militare quale Carabiniere atleta.

La commissione valuterà le risultanze della visita medica generale e degli accertamenti specialistici e di laboratorio indicati nel bando.

ACCERTAMENTI ATTITUDINALI

Al termine degli accertamenti psico – fisici, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali.

Gli accertamenti attitudinali si svolgono attraverso un’indagine conoscitiva e valutativa sulla struttura motivazionale, sui comportamenti tipo, sulle capacità interpersonali e sulle caratteristiche attitudinali dei candidati.

Gli accertamenti attitudinali hanno lo scopo di individuare le capacità e le potenzialità del candidato, in rapporto al ruolo da ricoprire ed alle responsabilità da esso discendenti, ovvero di rilevare le caratteristiche necessarie ad affrontare con esito positivo il previsto corso formativo e, successivamente, per svolgere le funzioni ed assolvere alle responsabilità proprie del ruolo per cui si concorre.

Per informazioni sulle prove attitudinali vi consigliamo di leggere la guida sugli accertamenti attitudinali dei concorsi militari.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso dell’Arma dei Carabinieri per atleti deve essere presentata entro il 24 Ottobre 2025 esclusivamente online, tramite procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri raggiungibile a questa pagina.

Per la partecipazione al concorso è necessario avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Chi non ha una PEC può leggere in questa pagina come attivarne una immediatamente, online, anche da smartphone.

Si segnala che, per accedere alla selezione, è necessario essere muniti di SPID oppure di CIE.

Il candidato dovrà compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.

I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola Allievi Carabinieri che sarà successivamente individuata, per la frequenza del corso di formazione, secondo quanto previsto dal Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri e le modalità stabilite dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso, conseguiranno la nomina a Carabiniere e saranno immessi, secondo l’ordine della graduatoria finale, nel ruolo Appuntati e Carabinieri, con determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri o di autorità da questi delegata.

Al termine del corso saranno destinati al Centro Sportivo Carabinieri, in qualità di “atleta” presso le Sezioni di riferimento.

