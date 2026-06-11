Concorso Notai 2024, Codici: pronti a tutelare i candidati al processo

L’associazione Codici si è attivata per fornire assistenza ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile del 2024. La selezione è divenuta nota in seguito all’esposto firmato da alcuni candidati dopo la comparsa di un file Excel sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato. Un documento rimasto pubblico per pochi minuti, sufficienti però a scatenare il caos. In quel documento, infatti, oltre ai nomi degli ammessi all’orale figuravano anche commenti e soprannomi, annotazioni e riferimenti a santi per una cinquantina di candidati.

“La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta a seguito delle anomalie denunciate – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ed è stato disposto il sequestro degli elaborati. Confidiamo nell’operato della magistratura affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto”.

“I dubbi sono chiari e comprensibili – dichiara Manfredi Zammataro, avvocato di Codici –. Parliamo del rispetto del principio di anonimato delle prove scritte e, di conseguenza, della regolarità di un concorso. Ci siamo attivati per fornire assistenza a chi ha partecipato al concorso. Faremo istanza di qualificazione come persona offesa per i candidati e siamo pronti a presentare istanza di qualificazione come parte civile nel processo”.

I candidati che hanno partecipato al concorso notarile del 2024 interessati ad essere assistiti da Codici possono telefonare al numero 065571996, inviare un messaggio WhatsApp al 3757793480 oppure scrivere un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.