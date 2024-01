Concorso Commissari Polizia di Stato 2024 per 196 posti: Bando e Guida

È stato indetto il concorso per Commissari della Polizia di Stato 2024 finalizzato a coprire 196 posti di lavoro.

La selezione è rivolta sia a civili sia a personale della Polizia di Stato.

Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 23 febbraio 2024.

Di seguito vi diamo tutte le informazioni utili sul concorso, il bando da scaricare, come presentare la candidatura, i requisiti necessari per partecipare e le fasi della procedura selettiva.

BANDO CONCORSO COMMISSARI POLIZIA DI STATO 2024

Tutti gli interessati al concorso Polizia di Stato per Commissari 2024 sono invitati a scaricare e leggere con attenzione il BANDO (Pdf 13 MB).

Per completezza, informiamo che l’avviso è stato pubblicato sul sito internet della Polizia di Stato in questa pagina e sul portale inPA in questa pagina.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso per 196 commissari della Polizia di Stato deve essere compilata e trasmessa entro il 23 febbraio 2024 esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile a questa pagina.

L’accesso alla procedura potrà essere effettuato con SPID oppure CIE con una delle seguenti modalità:

desktop;

mobile;

desktop con smartphone.

Si segnala che i concorrenti devono indicare, nell’istanza online, varie informazioni tra cui l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata. Chi ne fosse sprovvisto può leggere in questo articolo come creare una PEC in soli 30 minuti.

Mettiamo a vostra disposizione anche la GUIDA (Pdf 3 MB) per la compilazione della domanda.

Per aiutarvi nella comprensione del bando e del percorso di selezione illustriamo, nei paragrafi che seguono, i requisiti di ammissione, le riserve, come si svolgerà la procedura selettiva e come prepararsi con gruppo di studio e consigli utili.

REQUISITI CONCORSO COMMISSARI POLIZIA DI STATO 2024

Il concorso per l’assunzione di commissari della carriera dei funzionari di Polizia è rivolto a candidati in possesso dei requisiti che elenchiamo di seguito:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

possesso delle qualità di condotta;

non aver compiuto il 30º anno di età. Tale limite è elevato, fino a un massimo di tre anni , in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. Per i candidati appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il limite d’età è di trentacinque anni;

Tale limite è elevato, fino a un massimo di , in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. Per i candidati appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il limite d’età è di trentacinque anni; possesso dei requisiti di efficienza fisica, idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritti per l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia;

prescritti per l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia; laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico conseguita presso un’Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali adottati in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-01), la laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) e la laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S), in quanto conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi formalmente risultati utili ai fini dell’ammissione all’esame di laurea. Ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009, ai titoli di cui al secondo periodo della presente lettera è equiparata la laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509);

conseguita presso un’Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali adottati in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-01), la laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) e la laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S), in quanto conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi formalmente risultati utili ai fini dell’ammissione all’esame di laurea. Ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009, ai titoli di cui al secondo periodo della presente lettera è equiparata la laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509); per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti di cui all’articolo l, comma 2 del bando, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando e aver conseguito, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a “ottimo”.

Si rimanda alla lettura del bando per conoscere i soggetti esclusi dal concorso.

RISERVE DI POSTI

Nell’ambito dei posti messi a concorso si applicano le seguenti riserve:

n. 19 posti al personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli ispettori. Nell’ambito di tale riserva può partecipare anche il personale del ruolo direttivo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

al personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli ispettori. Nell’ambito di tale riserva può partecipare anche il personale del ruolo direttivo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; n. 19 posti al restante personale della Polizia di Stato, con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni;

al restante personale della Polizia di Stato, con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni; n. 3 posti ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4, comma 3, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4, comma 3, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; n. 49 posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;

al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30; n. 4 posti agli ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell’articolo 1005, comma 11, del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

agli ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell’articolo 1005, comma 11, del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; n. 1 posto a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

PROVE D’ESAME CONCORSO COMMISSARI POLIZIA DI STATO

Gli aspiranti commissari della Polizia di Stato saranno selezionati attraverso le seguenti fasi:

eventuale prova preselettiva;

accertamenti psico-fisici;

accertamento attitudinale;

due prove scritte;

prova orale;

valutazione dei titoli dei candidati che hanno superato le prove precedenti.

EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA

Si svolgerà nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 50 volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 3mila.

La prova consisterà nel rispondere a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti materie:

diritto penale;

diritto processuale penale;

diritto civile;

diritto costituzionale;

diritto amministrativo.

La banca dati contenente i 5.000 quesiti, 1.000 per ciascuna delle materie suindicate, e le risposte a scelta multipla, che saranno utilizzate per elaborare i questionari per la prova preselettiva, saranno pubblicate, almeno 30 giorni prima dell’inizio dello svolgimento della prova stessa, sul sito internet della Polizia di Stato.

PROVA DI EFFICIENZA FISICA

Consisterà in:

corsa 1.000 m:

– tempo massimo per gli uomini: 3’ 55”;

– tempo massimo per le donne: 4’ 55”;

– tempo massimo per gli uomini: 3’ 55”; – tempo massimo per le donne: 4’ 55”; salto in alto (al massimo 3 tentativi):

– uomini: 1,20 m ;

– donne: 1,00 m;

(al massimo 3 tentativi): – uomini: 1,20 m ; – donne: 1,00 m; piegamenti sulle braccia (tempo massimo 2’ senza interruzioni):

– uomini: n. 15;

– donne: n. 10.

ACCERTAMENTI PSICO – FISICI

I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio.

ACCERTAMENTI ATTITUDINALI

Gli accertamenti saranno articolati in due distinte fasi:

fase istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi necessari per la formazione della decisione finale;

volta alla preliminare ricognizione degli elementi necessari per la formazione della decisione finale; fase costitutiva, nella quale dopo aver valutato la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, si assumono le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali, alle potenzialità indispensabili all’espletamento delle funzioni e all’assunzione delle relative responsabilità.

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte, della durata massima di 8 ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;

diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

diritto civile;

diritto della navigazione;

ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;

diritto dell’Unione europea;

diritto internazionale;

nozioni di medicina legale;

lingua inglese.

La prova di lingua inglese consisterà nella traduzione di un testo, dall’inglese all’italiano, senza l’ausilio del dizionario, e in una conversazione.

Nel corso della prova orale saranno accertate, inoltre:

la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa;

la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all’uso degli strumenti informatici.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che avranno superato le prove d’esame e gli accertamenti di efficienza fisica e di idoneità psico-fisica e attitudinale. Sono valutabili i seguenti titoli:

titoli di studio;

titoli professionali.

COME PREPARARSI, COSA STUDIARE, MANUALI

La preparazione al concorso per commissari della Polizia di Stato 2024 deve basarsi sullo studio di tutte le materie previste per la prova scritta e deve prevedere anche esercitazioni sui quiz per poter affrontare al meglio i test. Inoltre è utile prepararsi anche ad affrontare le prove fisiche e gli accertamenti psico attitudinali.

Case editrici specializzate stanno predisponendo un apposito manuale per il concorso per 196 commissari della Polizia di Stato. Non appena il manuale di studio sarà disponibile lo comunicheremo qui e nel gruppo Telegram dedicato ai concorsi della Polizia di Stato.

GRUPPO DI STUDIO TELEGRAM E CONSIGLI

Per restare aggiornati su tutte le novità del concorso, per scambiarsi informazioni e chiedere consigli è disponibile il Gruppo Telegram dedicato al concorso per commissari della Polizia di Stato 2024 e alle altre selezioni della Polizia di Stato.

SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

Il 29 febbraio 2024 saranno pubblicati, sul sito web della Polizia di Stato, il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva. Almeno 7 giorni prima dello svolgimento della preselezione saranno rese note, sul portale della Polizia, le “Modalità per l’espletamento della prova preselettiva”.

Sempre sul medesimo sito internet saranno comunicate la sede, il diario e le modalità di convocazione agli accertamenti dell’efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali almeno 15 giorni prima della data di inizio degli accertamenti stessi.

I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali saranno convocati alle prove scritte, come da diario che sarà pubblicato sul predetto sito, il giorno 10 maggio 2024. Nell’eventualità in cui non dovessero ricorrere le condizioni previste dall’art. 8, comma 1 del bando, in data 29 febbraio 2024 sarà pubblicata, con identiche modalità, la data del diario delle prove scritte.

CORSO DI FORMAZIONE

I vincitori del concorso frequenteranno un corso di formazione. Al termine del corso, l’assegnazione e lo svolgimento del tirocinio operativo saranno effettuati secondo i criteri di cui all’articolo 4, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 334/2000 e agli artt. 93, 94 e 95 del D.M. 168/2022.

